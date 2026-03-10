Argentina: Miles de mujeres marchan contra Milei y "su política de hambre"

Convocadas por Ni Una Menos, la movilización colmó Plaza de Mayo para rechazar los recortes y discursos de odio del Gobierno

Manifestación por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para rechazar el Gobierno del presidente Javier Milei, este lunes, en Buenos Aires (Argentina).

Miles de mujeres se congregaron este lunes 9 de marzo de 2026, en distintos puntos del territorio argentino y marcharon por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una movilización convocada por la organización Ni Una Menos para rechazar "el ajuste y la política de hambre" del Gobierno del presidente Javier Milei.

Las manifestaciones tuvieron como epicentro la icónica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires y se replicaron en otras urbes del país como Córdoba, Bariloche y Mar del Plata.

En la capital argentina, una multitud marchó entre cantos, tambores y humo de bengalas, en un clima festivo pero también de denuncia.

Con el color violeta como distintivo y portando carteles con consignas contra la violencia de género y reclamos por igualdad salarial, agrupaciones feministas, sindicatos, organizaciones sociales y familias enteras avanzaron lentamente desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

"Es ir contra el fascismo del presidente y que devuelvan todos los derechos que estamos perdiendo", dijo a EFE Analía Espinosa, empleada del Ministerio de Economía y una de las integrantes de la movilización en la capital argentina.

Las movilizaciones se desarrollaron en un clima de tranquilidad, sin registrar incidentes, y contaron también con la presencia de figuras de la política.

Una de ellas fue la diputada nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) y militante feminista Mercedes de Mendieta, que denunció en diálogo con EFE el avance del Gobierno sobre "derechos conquistados" por las mujeres.

"Además, está empecinado con sus discursos de odio, hacia las mujeres, hacia las disidencias, eliminando todo tipo de políticas para combatir la violencia de género", añadió sobre el Ejecutivo de Milei.

La dirigente destacó especialmente el impacto que la reforma laboral aprobada el mes pasado tendrá sobre las trabajadoras mujeres, y consideró que se trata de una medida "esclavista".

Reforma profundiza brecha de género

Según estadísticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, las mujeres argentinas dedican casi el doble de horas que los hombres a tareas de cuidados. Por lo tanto, aspectos de la reforma aprobada el pasado 27 de febrero en el Congreso, como el 'banco de horas', que permite extender las jornadas de trabajo, podrían limitar aún más la participación femenina en el mercado laboral.

También se acercaron a la plaza participantes del grupo Atravesados por el Femicidio, quienes rodearon el monumento central de Plaza de Mayo con fotos de mujeres asesinadas en episodios de violencia machista.

El Observatorio 'Ahora Que Sí Nos Ven' relevó que entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026 hubo 43 víctimas fatales de violencia machista en la Argentina, lo que significa un feminicidio cada 34 horas.

En paralelo con las manifestaciones principales, un grupo numeroso de mujeres se concentró este lunes frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple desde el 17 de junio de 2025 una condena a seis años de prisión en su vivienda de Buenos Aires e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

Las mujeres exigieron su liberación y fueron saludadas por la exmandataria, quien salió al balcón de su domicilio con los brazos en alto y una sonrisa afectuosa.

Este 8 de marzo, el Gobierno de Milei celebró en sus redes sociales el desmantelamiento de las políticas de género en Argentina, país que desde el cierre de su Ministerio de la Mujer en junio de 2024 no cuenta con un organismo especializado por primera vez en casi cuatro décadas.

Desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia en diciembre de 2023, se eliminaron, además, programas clave de asesoramiento jurídico y apoyo financiero para mujeres víctimas de violencia machista.

