¿Cómo afectará el aumento en los precios de la gasolina a los ecuatorianos?

¿Cómo afectará el aumento en los precios de la gasolina a la economía de los consumidores ecuatorianos?

Este 10 de marzo de 2026, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó alrededor de 88.4 dólares por barril en los mercados internacionales. Este nivel representa una fuerte caída desde máximos recientes por la volatilidad causada por el conflicto en Medio Oriente, después de que en días antes, el precio llegara a superar los 110 dólares por barril.

El WTI sirve como referencia internacional del petróleo crudo y es uno de los principales insumos para producir gasolina y otros derivados. Cuando su precio sube, el costo de producir y comprar combustibles también sube.

Ecuador produce y exporta crudo, pero también importa derivados, por lo que los cambios de precios internacionales sí afectan el costo de la gasolina local. Es decir que, si el crudo sigue caro, es probable que el precio de la gasolina suba moderadamente en los próximos ajustes de tarifas que se realizan, desde el Gobierno Nacional, el 12 de cada mes.

No obstante, Ecuador utiliza un sistema de bandas de precios para gasolinas como Extra y Ecopaís, que limita cuánto puede aumentar cada mes (hasta un 5 %), incluso si el petróleo sube más.

Es así que, teniendo en cuenta que el galón de gasolina Extra y Ecopaís se comercializa en $2,76, mientras que el diésel Premium se ubica en $2,70 y el de la Súper es de $3,19; y suponiendo que a partir del 12 de marzo habría que subir el precio del combustible, el Gobierno no podrá hacerlo más que en 14 centavos por cada tipo de gasolina.

Además, por el mismo sistema de banda, una subida prolongada de los precios de las gasolinas tomaría varios meses, menciona el experto económico Alberto Acosto. "Tomará varios meses para que los precios locales se ajusten al nivel internacional, mientras tanto el Estado asumirá temporalmente un subsidio", añade.

Pero, ¿cómo afectará el aumento en los precios de la gasolina a la economía de los consumidores ecuatorianos?

La gasolina representa un gasto cotidiano para quienes usan vehículos privados o transporte motorizado, por lo que, al subir el precio, los hogares destinan más dinero a combustible, reduciendo la capacidad de gasto en otros bienes y servicios como alimentación, educación y entretenimiento, por ejemplo.

Esto, además, podría provocar que los servicios de transporte público y privado como taxis, buses y transporte de carga ajusten sus tarifas para compensar el aumento del combustible.

El aumento de la gasolina también podría causar inflación, ya que la gasolina es un insumo clave para la transportación de productos y alimentos, por lo que un incremento en sus precios puede trasladarse a una subida de precio de los mismos productos y servicios, elevando la inflación.

