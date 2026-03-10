“Raparlo y quitarle la Biblia es cruel”: denuncia abogado de Aquiles Álvarez

Ramiro García denuncia tratos vejatorios contra el alcalde de Guayaquil durante su confinamiento en la Cárcel del Encuentro

El abogado defensor Ramiro García denunció este martes 10 de marzo de 2026 que el alcalde de Guayaquil y sus hermanos sufren tratos degradantes dentro de la Cárcel del Encuentro. Tras lograr superar los bloqueos militares e ingresar al recinto de máxima seguridad, el jurista constató el confinamiento extremo y la vulneración de derechos básicos de sus clientes.

Condiciones de los hermanos Álvarez en la cárcel

"Como trato vejatorio se los ha rapado, al menos al señor Álvarez a quien he visto el día de hoy", detalló el representante legal en una declaración pública tras abandonar el reclusorio. Además del corte de cabello forzado, denunció que las autoridades penitenciarias despojaron al burgomaestre de tres libros de lectura y un texto religioso que mantenía desde su reclusión previa en Cotopaxi.

García afirmó que ni el funcionario ni sus familiares tienen acceso a "un minuto de sol al día" y reciben los alimentos en horarios irregulares. El jurista calificó estas acciones como un "acto de crueldad innecesario" que clasifica como trato grave y degradante bajo estándares internacionales. "Ojalá reflexionen las autoridades; el sistema penitenciario no es un instrumento de la política", sentenció.

Durante la mañana de este mismo martes, miembros de las Fuerzas Armadas impidieron inicialmente el ingreso de García, alegando una falta de coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Aunque la autorización finalmente se concretó tras la insistencia de la defensa, el incidente evidenció las graves fricciones en los protocolos de acceso al complejo carcelario. La desconexión operativa entre el ente civil (SNAI) y el control militar externo continúa entorpeciendo el ejercicio del derecho a la defensa, mientras el Ejecutivo justifica el aislamiento bajo la premisa de precautelar la vida de los procesados.

Rapar a Aquiles Álvarez y quitarle su Biblia y sus libros, son formas de trato inhumano y degradante, además de muestras de crueldad innecesarias, que utilizan al derecho penal y el sistema penitenciario como instrumentos de la política. Piénsenlo bien autoridades. pic.twitter.com/gqvVrICFu3 — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) March 10, 2026

