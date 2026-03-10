¿Qué trabajadores no reciben el décimo cuarto sueldo en Ecuador?

El décimo cuarto sueldo es un beneficio laboral obligatorio en Ecuador, pero no todos los trabajadores acceden a este pago

El décimo cuarto sueldo en Ecuador se paga a trabajadores bajo relación de dependencia.

Cada marzo y agosto ocurre la misma escena: trabajadores que revisan su cuenta bancaria esperando el depósito del décimo cuarto sueldo. Para muchos es un ingreso extra que ayuda a equilibrar gastos familiares. Pero también hay quienes esperan ese pago y nunca llega.

No se trata de un error ni de un retraso. En Ecuador, el décimo cuarto sueldo está ligado a un tipo específico de relación laboral. Y eso significa que, aunque una persona trabaje y genere ingresos, no necesariamente tiene derecho a recibir este beneficio. La clave está en cómo se trabaja y bajo qué tipo de contrato.

El décimo cuarto sueldo: un beneficio del empleo formal

El décimo cuarto sueldo es un pago adicional equivalente a un salario básico unificado, que en 2026 es de 482 dólares. Aunque popularmente se lo conoce como “bono escolar”, este ingreso no depende de si el trabajador tiene hijos. Es un beneficio laboral establecido en la legislación ecuatoriana para quienes mantienen una relación de dependencia con un empleador.

Las fechas de pago están definidas según la región:

Costa y Galápagos: hasta el 15 de marzo

Sierra y Amazonía: hasta el 15 de agosto

Además de los trabajadores formales, también lo reciben jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pensionistas del Seguro Militar, pensionistas de la Policía Nacional y trabajadoras domésticas.

Profesionales independientes no reciben décimo cuarto sueldo en Ecuador. CANVA

Cuando trabajar no significa recibir décimo cuarto sueldo

Aquí aparece una de las confusiones más frecuentes. No todas las personas que trabajan en Ecuador reciben este beneficio. El motivo es sencillo: el décimo cuarto sueldo forma parte de los derechos laborales asociados al empleo bajo relación de dependencia. Cuando esa relación no existe, el beneficio tampoco aplica.

Trabajadores independientes

Quienes trabajan por cuenta propia (desde comerciantes hasta profesionales que manejan su propio negocio) no reciben décimo cuarto sueldo. Esto ocurre porque no tienen un empleador que deba cumplir con las obligaciones laborales establecidas en el Código de Trabajo.

En estos casos, los ingresos dependen directamente de la actividad económica que cada persona realiza.

Profesionales que trabajan por servicios profesionales

También quedan fuera quienes prestan servicios mediante contratos profesionales o facturación.

Arquitectos, abogados, consultores o diseñadores que trabajan bajo esta modalidad reciben pagos por proyectos o servicios específicos, pero no beneficios laborales como décimos, vacaciones o fondos de reserva. La relación que mantienen con quien los contrata es comercial, no laboral.

Personas que cobran por honorarios

Otra modalidad frecuente es la de quienes emiten facturas o cobran honorarios por su trabajo. Aunque realizan actividades profesionales de manera regular, legalmente no se considera una relación de dependencia. Por esa razón, el décimo cuarto sueldo no forma parte de sus ingresos.

Un beneficio que depende del tipo de contrato

El décimo cuarto sueldo sigue siendo uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores formales en Ecuador. Sin embargo, su alcance no depende únicamente de trabajar, sino de cómo se establece esa relación laboral.

En otras palabras, mientras quienes tienen un contrato bajo relación de dependencia esperan cada año este ingreso adicional, quienes trabajan de manera independiente o prestan servicios profesionales quedan fuera de este sistema de beneficios laborales.

