¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

Su nombre real es Alejandra Omaña y se convirtió en tema de debate tras llegar al Senado de Colombia

Amaranta Hank, quien llegó al Senado de Colombia, propone derechos para el trabajo sexual.

Amaranta Hank, nombre artístico de Alejandra Omaña, es una periodista, activista y exactriz de cine para adultos colombiana que recientemente llegó al Senado de Colombia, lo que ha generado debate y curiosidad en la opinión pública.

Su trayectoria, que combina el periodismo, el activismo por los derechos sexuales y su paso por la industria del entretenimiento para adultos, la ha convertido en una figura polémica y mediática en el país.

De periodista a figura mediática

Antes de ser conocida como Amaranta Hank, Alejandra Omaña desarrolló su carrera como periodista. Trabajó en medios regionales en Colombia y participó en proyectos de comunicación independientes.

Su estilo irreverente y crítico frente a temas sociales y políticos la llevó a ganar notoriedad en redes sociales y en círculos de activismo.

Con el tiempo comenzó a posicionarse como una voz que defendía la libertad sexual, el feminismo y los derechos de los trabajadores sexuales, temas que luego marcarían su imagen pública.

Su etapa en el cine para adultos

La mayor polémica en su carrera llegó cuando decidió ingresar a la industria del cine para adultos, donde utilizó el nombre artístico Amaranta Hank.

Durante esa etapa participó en producciones internacionales y también generó contenido en plataformas digitales. En varias entrevistas ha señalado que su decisión estuvo vinculada a su postura política sobre la autonomía del cuerpo, la libertad sexual y la desestigmatización del trabajo sexual.

Su paso por esta industria la convirtió en una figura muy comentada en Colombia y América Latina.

Activismo y salto a la política

Tras dejar el cine para adultos, Amaranta Hank se mantuvo activa en espacios de debate público, especialmente en temas relacionados con:

Derechos sexuales y reproductivos

Feminismo

Libertad de expresión

Regulación del trabajo sexual

Su llegada al Senado de Colombia ha reavivado las discusiones sobre los perfiles de quienes ingresan a la política y sobre la diversidad de trayectorias profesionales dentro de los espacios de poder.

Un nombre que divide opiniones

El ascenso político de Amaranta Hank ha generado reacciones encontradas en Colombia.

Mientras algunos sectores cuestionan su pasado en la industria para adultos, otros defienden su derecho a participar en política y destacan su trayectoria como periodista y activista.

Lo cierto es que su presencia en el Senado ha puesto nuevamente sobre la mesa debates sobre moral, libertad individual y representación política en el país.

