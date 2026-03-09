Noboa afirma que el traslado de Álvarez a la cárcel del Encuentro fue por seguridad

El presidente negó que se trate de una persecución política

El presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a calificar a Aquiles Álvarez como "alcalde criminal".

El presidente Daniel Noboa volvió a referirse a Aquiles Álvarez como “alcalde criminal” durante una entrevista concedida el lunes 9 de marzo a Radio Sucre. En ese espacio, vinculó la detención del burgomaestre con una supuesta mejora en los índices de seguridad de Guayaquil y sus alrededores.

Homicidios a la baja en Guayaquil, según Noboa



Según el jefe de Estado, entre el 10 de febrero y el 8 de marzo se registró una reducción del 39 % en homicidios a nivel nacional en comparación con el año anterior.

La cifra es más acentuada en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, donde el descenso llega al 42 %, de acuerdo con Noboa.

“También los robos y las extorsiones muestran una tendencia a la baja”, aseguró el presidente, atribuyendo estos resultados a un mayor control sobre las instituciones municipales.

Argumenta más control sobre Segura EP



El mandatario afirmó que ahora existe "mucho más control" en dicha entidad y lanzó una grave acusación sobre el manejo de la vigilancia: “Ya no hay nadie que te pueda ayudar con apagar y prender la camarita”, apuntó.

“No hay que ser científico para darse cuenta de qué es lo que estaba pasando”, sentenció el mandatario, vinculando directamente a la gestión municipal.

Además, Noboa sugirió que la inactividad de las cámaras durante el incendio en el Parque Samanes no fue un hecho accidental.

"Estará más seguro en la Cárcel del Encuentro"



Al ser consultado sobre el traslado de Álvarez a la Cárcel del Encuentro, Noboa rechazó que se trate de una persecución política. Por el contrario, defendió la rigurosidad del centro penitenciario: “Allí estará más seguro. Odian esa cárcel porque es más estricta, hay mucho más control. Nadie le puede pasar un celular, nada. No tiene ni un enchufe”.

El presidente justificó las acciones judiciales señalando que distribuir ilegalmente diésel subsidiado o manipular el sistema de cámaras son delitos que deben ser procesados. “Eso no es persecución política al alcalde, es persecución al crimen”, concluyó.