Daniel Noboa: "No necesitamos desestabilización en Ecuador" tras acción contra Casado

Según el mandatario, la medida tenía relación con la reciente expulsión del embajador de Cuba

Daniel Noboa en entrevista a Radio Sucre se refiere sobre la revocatoria de la visa de Fernando Casado.

El presidente Daniel Noboa se refirió a la revocatoria de la visa del asesor de la Luisa González, Fernando Casado, y aseguró que la decisión responde a actividades que, según dijo, apuntaban a generar desestabilización en el país. Así lo afirmó durante una entrevista concedida a Radio Sucre.

Noboa indicó que Casado habría realizado “acciones reaccionarias” y que, por esa razón, el Gobierno decidió retirarle la autorización para permanecer en Ecuador. “Si usted quiere estar aquí para desestabilizar, planificar desmanes o incitar el desorden, no necesitamos eso en este país”, sostuvo.

También mencionó que Casado mantenía un “alto salario” en una universidad pública de Manabí, pero que esa situación ya no continuaría. Al ser consultado sobre si la medida tenía relación con la reciente expulsión del embajador de Cuba, Noboa afirmó que sí existe conexión entre ambos hechos.

Fernando Casado afirma que la revocatoria de su visa en Ecuador le fue notificada por correo electrónico. Cortesía

¿Por qué se dio la expulsión del embajador?

El mandatario recordó que la expulsión del embajador y de su equipo diplomático se dio tras lo que describió como “indicios de participación” en actividades políticas y de incidencia irregular dentro del país.

Según dijo, al momento de recibir la notificación, en la sede diplomática se quemaron documentos, lo que generó preocupación en el Gobierno. “Definitivamente estaban ocultando algo o era evidencia de actividades que no son correctas para una misión diplomática”, señaló.

Noboa insistió en que los documentos diplomáticos están protegidos por normas internacionales y pueden ser trasladados mediante valija sin ser revisados por autoridades locales, por lo que —a su criterio— no había razón para eliminar papeles dentro de la embajada.

