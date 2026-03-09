Barcelona SC: La polémica revelación de César Farías luego del Clásico del Astillero

El director técnico de los amarillos no se quedó callado y dejó una frase que causó controversia entre los hinchas

El Ídolo perdió ante Guayaquil City, pero ganó conexión entre César Farías y la hinchada.

La alegría por la victoria de Barcelona SC (1-0) sobre Emelec en el Clásico del Astillero se vio empañada por una revelación económica de alto impacto. El director técnico del conjunto torero, César Farías, informó en rueda de prensa que la recaudación generada en el Estadio Monumental fue confiscada, un hecho que profundiza la crisis financiera que atraviesa la institución.

A pesar del éxito deportivo alcanzado gracias al gol de Darío Benedetto, Farías no ocultó su preocupación por la situación administrativa del club, que actualmente acarrea un déficit estimado en 55 millones de dólares. Durante su comparecencia ante los medios, el técnico venezolano fue tajante:

"Nos confiscaron la taquilla. Los motivos no los sé. No son noticias agradables, pero son recurrentes", afirmó el estratega.

Aunque no se precisó la cifra exacta de la recaudación, se estima que fue una de las más altas de la temporada debido a la masiva asistencia de la hinchada 'canaria'. Según reportes preliminares, la medida respondería a procesos de embargo vinculados a deudas tributarias o acreedores pendientes que el club arrastra desde administraciones pasadas.

Farías aprovechó el espacio para hacer un llamado a las autoridades y acreedores, enfatizando el rol social y humano que cumple el equipo más popular del país:

"Le tienen que aflojar un poquito, porque hay muchas familias que dependen de este club, y este club es la alegría de un pueblo entero", añadió con tono de preocupación.

Pese al duro golpe financiero que representa perder los ingresos de un Clásico, el timonel del 'Ídolo' aseguró que el grupo mantendrá el enfoque en los objetivos deportivos, incluyendo los próximos retos en la LigaPro y la Copa Libertadores. "Vamos a seguir luchando hasta el final", concluyó.

Cuándo juega Barcelona SC contra Botafogo en Copa Libertadores



Hasta el momento, la directiva de Barcelona SC no ha emitido un comunicado oficial detallando el origen legal de la retención de los fondos. Esto, presentándose previo al partido ante Botafogo, en la vuelta de la tercera fase de Copa Libertadores, a jugarse el martes 10 de marzo a las 19:30 (hora de Ecuador).

MENSAJE DE FARÍAS 😱



Confiscaron la taquilla del Clásico Astillero “la pelota no se mancha”



César Farías DT @BarcelonaSC pic.twitter.com/VzbShnD7Kv — Sergio Basantes (@sbasantes92) March 8, 2026

