Seledina Nieve, la pesista que desafió los prejuicios

Rompió barreras en un deporte dominado por hombres. Inspiró a nuevas generaciones; ahora comparte su experiencia en las aulas

Cátedra. La deportista olímpica, Seledina Nieve (d) forma a jóvenes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Guayaquil.

Su mirada es firme y transmite seguridad. Con sus 1,68 metros de altura, Seledina Nieve no pasa desapercibida en medio de la multitud. Su figura y trayectoria llaman la atención de quienes la rodean, recordando la grandeza de una deportista que marcó historia.

Una pionera que inspiró a nuevas campeonas

Fue quien abrió el camino de las halteristas nacionales superando la discriminación. El camino para la deportista no fue fácil. Desde los 19 años, tuvo que abrirse paso en un deporte que, en ese momento, era considerado exclusivamente para hombres.

Durante ese proceso también enfrentó episodios de ‘bullying’ por parte de algunos compañeros, quienes le decían que debía regresar a los oficios domésticos. Sin embargo, esas críticas no la detuvieron y, por el contrario, fortalecieron su determinación para demostrar que las mujeres también podían destacar en el levantamiento de pesas.

Hoy, Nieve asegura que se siente orgullosa de no haberse rendido y de marcar la senda para otras mujeres en el levantamiento de pesas. Su trayectoria sirvió de inspiración para nuevas generaciones, como las medallistas olímpicas Neisi Dajomes y Tamara Salazar.

Los logros que marcaron su carrera

Entre sus triunfos más recordados destacan la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos de 2007 y el primer lugar en el torneo preolímpico, disputado en Guatemala, en 2012.

Asimismo, sobresale su participación en los Juegos Bolivarianos de 2013, donde obtuvo varias medallas. En esa competencia, consiguió una de oro, una de plata y una de bronce, reafirmando su constancia y alto nivel competitivo.

Gracias a su desempeño, también alcanzó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, y de Londres, en 2012, consolidándose como una de las referentes de la halterofilia ecuatoriana.

Experiencia. La halterista en Londres 2012 fue diploma olímpico en los 75 kg. Archivo

Confiesa que siempre se enfocó en demostrar su capacidad y en evidenciar que las mujeres también podían aportar grandes logros al país.

Aunque sus dos hijas no siguieron sus pasos en el deporte, se sienten orgullosas de quién es su madre, y ella, a su vez, valora que gracias al levantamiento de pesas pudo sacar adelante a su familia.

Del alto rendimiento a las aulas

A sus 48 años, la pesista esmeraldeña aún quisiera seguir compitiendo, pero ahora tiene un nuevo frente: formar a jóvenes universitarios, a quienes comparte su experiencia y valores desde las aulas.

Su pasión por el deporte se mantiene intacta, aunque hoy la canaliza a través de la enseñanza y la motivación de sus estudiantes.

Desde el 1 de febrero de 2023, la pesista forma parte de la planta docente de la Universidad de Guayaquil.

Comunidad. Nieve (d), hoy en la Universidad de Guayaquil con compañeros. FLOR LAYEDRA TORRES

Inspiración para sus estudiantes

Su incorporación, manifiesta Álvaro Espinoza Burgos, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, fortalece la formación académica de los estudiantes, al aportar la experiencia de una deportista que ha competido en la élite.

Para Espinoza, el contar con una deportista olímpica de alto rendimiento que dirija una cátedra en formación deportiva “es un privilegio”.

Destaca que la presencia de Nieve inspira a los futuros profesionales del deporte y aporta una visión práctica basada en la disciplina y la experiencia competitiva, ya que “es un modelo para seguir” para sus alumnos.

Con gran orgullo

El hecho de que su profesora fuera una deportista olímpica y referente en la halterofialia en el país llena de orgullo a Antonio Alvarado.

“Ella es una excelente persona, una crack”, comenta, destacando no solo sus logros deportivos, sino también su cercanía y capacidad para inspirar a quienes la rodean.

Olímpicos. Seledina (d) en sus primeros Juegos, los de Beijing 2008. Archivo

El semestre pasado, confiesa Emily Nieves, de 22 años, fue significativo gracias al aporte de Nieve. Señala que la calidez, paciencia y compromiso de la halterista lograron que ella y sus compañeros desarrollaran un verdadero amor por el deporte y a perseverar.

Para la pesista, dice, es importante que las mujeres no crean en limitaciones.

Giovanny Álava, director de la carrera de Entrenamiento Deportivo, admira que Nieve mantiene la calma ante cualquier situación. Su carácter sereno y su empatía han permitido que se forjen verdaderas amistades entre colegas.

También destaca por su calidez con los más pequeños. En el coliseo de la universidad, las madres de familia que llevan a sus hijos al vacacional se le acercan y les muestran a sus pequeños.

Nieve los alza en sus brazos con cariño, mientras su sonrisa permanece intacta y su mirada se mantiene atenta a quien necesite ayuda en los ejercicios que supervisa.

Cargos. La deportista de alto rendimiento fue coordinadora zonal 1 del entonces Ministerio del Deporte. También la presidenta de la Federación Deportiva de Esmeraldas.

