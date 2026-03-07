Expreso
  Quito

8M QUITO
Cientos de personas participaron en la marcha por el 8M el año pasado.archivo

Marchas del 8M en Quito: puntos de concentración y vías cerradas

La marcha se iniciará en la Caja del Seguro, en la av. 10 de Agosto

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo de 2026 se realizarán marchas en Quito para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos, los derechos reproductivos y una vida libre de violencia.

La movilización principal partirá desde la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la avenida 10 de Agosto, en el centro-norte de la ciudad, y avanzará hacia el Centro Histórico de Quito. Las organizaciones convocantes marcharán bajo el lema “Sin aborto libre no hay #NiUnaMenos”.

Ante esta actividad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció un operativo especial de movilidad. Desde las 09:30 se desplegarán 32 agentes civiles de tránsito en distintos puntos del recorrido para garantizar la seguridad vial de quienes participen en la jornada.

Como parte del operativo, la entidad informó que se aplicarán 13 cierres viales, los cuales se ejecutarán de manera progresiva conforme avance la marcha.

Intersecciones que estarán cerradas

Av. 10 de Agosto y Bolivia

  • Av. Pérez Guerrero y 18 de Septiembre

  • Calle Asunción y Manuel Larrea

  • Av. 10 de Agosto y Santiago

  • Av. 6 de Diciembre y Av. Tarqui

  • Río de Janeiro y Manuel Larrea

  • Calle Luis Felipe Borja y Estrada

  • Calle Arenas y Manuel Larrea

  • Calle Santa Prisca y Manuel Larrea

  • Calle Vargas y Matovelle

  • Calle Vargas y Santa Prisca

  • Calle Vargas y Oriente

  • Calle Vargas y Manabí

Para reducir el impacto en la movilidad, la AMT recomendó a los conductores utilizar rutas alternas como las avenidas Mariscal Sucre, Pichincha, Patria, Gran Colombia y 12 de Octubre, así como calles del Centro Histórico como la Benalcázar, Rocafuerte y Montúfar.

Desde las 09:00, otra convocatoria está prevista en el parque El Arbolito. La actividad busca reunir a participantes con el objetivo de expresar distintas posturas dentro del movimiento y generar un punto de encuentro previo a otras movilizaciones programadas por el Día Internacional de la Mujer.

