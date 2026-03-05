El Centro Histórico de Quito reclama el soterramiento de cables

Moradores del Centro Histórico de Quito piden ser incluidos en el plan de soterramiento. Hay un proyecto, pero no es integral

San Juan. La maraña de alambres impide apreciar a la Basílica del Voto Nacional.

En barrios como San Diego y San Juan, los cables se acumulan sobre los postes y cruzan el cielo de esos sectores del Centro Histórico de Quito. Mientras los dirigentes exigen el soterramiento para mejorar la imagen del casco colonial, el Municipio dice que existe un plan vigente para intervenir en 84 polígonos priorizados. Sin embargo, se desconoce cómo se decide ese orden.

Pablo Buitrón, coordinador del Grupo de Defensa del Centro Histórico, indica que aunque la Ordenanza 042-2022 fijó un plazo para ejecutar un plan integral de intervención, “en octubre se cumplirán los cuatro años y no vemos que el casco colonial haya sido tomado en cuenta”.

En San Diego, los vecinos recuerdan que incluso un poste cedió por el peso acumulado de los alambres. Eduardo Chicaiza, morador del sector, se queja de la situación. “Se siguen amarrando cables sobre cables” y comenta que las autoridades municipales aún no les han informado si su barrio está contemplado en el plan o no.

Así funciona el soterramiento en Quito

Pero, ¿cómo se decide dónde soterrar? Cristina Bastidas, jefa de la Unidad de Reordenamiento de Redes de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT), explica que la priorización no depende solo del impacto visual. Se evalúan hasta 14 criterios técnicos, entre ellos, la densidad poblacional, la concentración de redes desplegadas, zonas turísticas, centralidades, ciclovías, etc.

Con esa información se ponderan sectores. “No podemos abarcar todo Quito; el presupuesto es limitante”, señala al indicar que el costo se soterrar cables es de $200 por metro.

Otra complicación es que el plan metropolitano debe ajustarse a lineamientos nacionales del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), los cuales fijan metas de kilómetros a intervenir y otros criterios. Según la planificación 2023-2026, el Cabildo deberá cumplir con el soterramiento de 75 kilómetros.

Respecto a la queja por la falta de socialización, Bastidas indica que ocurre porque “los actores involucrados fueron principalmente las operadoras públicas y privadas”.

Cables en el centro seguirán, pese a nuevo plan

Pese a la falta de transparencia, para este año ya se definieron nuevas zonas de intervención, entre ellas sectores como La Mariscal, la avenida Alonso de Angulo, tramos de la av. 6 de Diciembre, la av. 12 de Octubre y otros polígonos en estudio.

La Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) se encargará de construir los ductos subterráneos. Luego, las compañías migran sus redes, pero no todos pueden soterrarse.

En ese caso se aplica un ordenamiento: se retiran los cables en desuso y se agrupan los activos, pero no se entierran. Por ese motivo, en el centro no hay postes con alambres, sin embargo, esos cubren las fachadas patrimoniales y afectan la imagen de las edificaciones.

Acoplamiento. La falta de soterramiento hace que los cables se incrusten en las fachadas de los predios patrimoniales. Foto: Karina Defas/ EXPRESO

En el nuevo plan, el centro será tratado como un caso específico. Además, se trabajará en ordenar el cableado y en definir nuevas intervenciones, como el proyecto de San Blas, que integra la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

No obstante, el proyecto no contempla una migración de forma integral y el cableado se mantendrá como parte del paisaje colonial.

La funcionaria cuenta que la Secretaría trabaja actualmente en el nuevo Plan Metropolitano 2027-2030, el cual se difundirá en plataformas digitales para que la ciudadanía pueda verificar si su sector está contemplado en esa intervención.

