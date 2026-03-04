Pabel Muñoz y su futuro en la Alcaldía: ¿Qué necesita para el apoyo de RC?

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, evalúa su posible reelección con el respaldo de la Revolución Ciudadana.

Falta poco más de un año para las elecciones seccionales de febrero de 2027 en Ecuador y el escenario político comienza a definirse. En Quito, la posible reelección del actual alcalde, Pabel Muñoz, ya genera análisis dentro y fuera de su organización política.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó en entrevista con Expreso que el partido evalúa respaldar la candidatura de Muñoz para un nuevo periodo en la Alcaldía de Quito. Sin embargo, dejó claro que el apoyo no será automático y dependerá del cumplimiento de requisitos clave.

Según explicó Rivadeneira, el eventual apoyo del correísmo a Muñoz —y a otros candidatos que busquen la reelección— dependerá de dos factores fundamentales: Un cierre de gestión positivo, con resultados verificables en la administración municipal. Métricas de aceptación ciudadana favorables, que ratifiquen su viabilidad electoral tras cuatro años en el cargo. El mensaje es claro: la lealtad política no será suficiente sin eficiencia administrativa y respaldo popular.

Expertos destacan la popularidad de Muñoz frente a otros candidatos

Según los analistas, Muñoz cuenta con un respaldo político sólido y aceptación ciudadana, pero deberá navegar desafíos internos y externos.

Alfredo Espinoza, analista político y experto electoral, señala que el apoyo de RC depende de la capacidad de Muñoz para equilibrar lealtad y eficiencia. “Si Pabel Muñoz logra condensar lealtad hacia la organización, sin que esta dependa exclusivamente del caudillismo, y demuestra eficiencia en su gestión, su camino electoral será más viable”, explicó.

Espinoza también destaca los retos que enfrenta el alcalde, incluyendo la oposición de un grupo de concejales con gran visibilidad mediática que busca deslegitimar procesos municipales. Según él, la gestión de Muñoz ha sido técnica y de liderazgo, pero deberá mantener su imagen frente a presiones políticas y a los espacios de campaña que gobiernos y oposición puedan generar dentro del Concejo Municipal.

Por su parte, Esteban Ron, constitucionalista y experto en derecho electoral, afirma que la Revolución Ciudadana está concentrada en la directiva de Gabriela Rivadeneira y que el respaldo a Muñoz es casi seguro. “No creo que la RC configure otro candidato en lo que resta hasta las elecciones primarias de agosto. Las encuestas recientes muestran que Muñoz mantiene un nivel de aceptación superior al de cualquier posible competidor”, señala.

Ron resalta que, aunque figuras como Jorge Yunda empiezan a perfilarse, aún no alcanzan los niveles de aceptación de Muñoz. “La fuerza que el propio Pabel Muñoz ha consolidado hará que la RC se enfoque en apoyarlo, asegurando un discurso mediador que combine lealtad al movimiento con liderazgo independiente”, agregó.

La alcaldía como plataforma con proyección nacional

Para los expertos, históricamente, la Alcaldía de Quito ha servido como plataforma para liderazgos con proyección nacional, como Paco Moncayo o Jaime Nebot, pero en los últimos años la influencia local se ha visto afectada por la presencia directa de la Revolución Ciudadana en el gobierno y por gestiones municipales que no cumplieron con las expectativas ciudadanas.

Coinciden en que Muñoz tiene la oportunidad de resignificar el liderazgo capitalino, combinando eficiencia en la gestión con una posición de independencia frente al partido, sin convertir el municipio en una extensión partidista.

