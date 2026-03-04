300.000 tarjetas electrónicas se regalarán a pasajeros de Metro, Trole y Ecovía

Municipio de Quito entregará más de 300.000 nuevas tarjetas electrónicas para el Trolebús, Ecovía y Metro de Quito

Municipio de Quito entregará 300 000 nuevas tarjetas para el Trolebús y Ecovía.

A partir del 1 de abril, el Municipio de Quito iniciará la entrega gratuita de más de 300.000 nuevas tarjetas electrónicas que permitirán a los usuarios movilizarse en el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito mediante el sistema integrado de recaudo.

Esta medida forma parte del proceso de modernización del transporte público en la capital y busca facilitar el pago del pasaje con un único mecanismo interoperable.

Tarjetas gratuitas e integración total del sistema

Las nuevas tarjetas no tendrán costo de emisión y podrán retirarse en las estaciones del Trolebús y Ecovía. Además, servirán para pagar el pasaje en el Metro de Quito, que se suma a los métodos ya habilitados como la cédula de identidad y los códigos QR.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó que las tarjetas se dividen en tres categorías:

Tarjeta Universal: destinada a usuarios con tarifa general.

Tarjeta con Tarifa Reducida: dirigida a adultos mayores y otros grupos que acceden a descuentos.

Tarjeta Estudiantil: enfocada en estudiantes del sistema educativo.

“El objetivo es garantizar un sistema más ordenado, moderno e integrado para todos los quiteños”, señaló el burgomaestre.

Cuenta Ciudad: primer paso para obtener la tarjeta

Por su parte, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, informó que el primer requisito será crear la Cuenta Ciudad, un registro digital que permitirá vincular la tarjeta al usuario.

La entrega se realizará de manera progresiva en distintas estaciones, rotando los puntos habilitados para cubrir toda la ciudad. Al momento de recibir la tarjeta, los usuarios deberán realizar una recarga inicial mínima de un dólar para activarla.

Más de 8.000 puntos de recarga en Quito

Las autoridades municipales anunciaron que hasta el 1 de abril se habilitarán aproximadamente 8.000 puntos de recarga en toda la ciudad. Estos estarán ubicados en:

Tiendas de barrio

Farmacias

Locales comerciales autorizados

En estos establecimientos se podrá recargar la tarjeta desde un dólar, facilitando el acceso al transporte público para miles de ciudadanos.

Modernización del transporte en la capital

Con esta iniciativa, el Municipio busca consolidar un sistema integrado de transporte que conecte al Trolebús, la Ecovía y el Metro bajo una misma plataforma tecnológica de pago, reduciendo el uso de efectivo y agilizando el ingreso de pasajeros.

Cada día, el sistema municipal moviliza alrededor de 530. 000 pasajeros, lo que equivale a cerca de 16 millones de viajes al mes.

