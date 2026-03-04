Brighton vs Arsenal: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Premier League 2025-26

Con Saka, Martinelli y Eze en ataque, Arsenal buscará imponerse en el Brighton Stadium

Piero Hincapié será titular en la zaga de Arsenal.

Arsenal, con el ecuatoriano Piero Hincapié, visitará a Brighton & Hove Albion por la fecha 29 de la Premier League 2025-26, con la misión de sumar tres puntos que le permitan sostenerse como líder absoluto del campeonato inglés.

El compromiso se disputará este miércoles 4 de marzo de 2026, desde las 14:30 (hora de Ecuador), en el Brighton Stadium.

Arsenal defiende el liderato en la fecha 29 de la Premier League



Los Gunners atraviesan un momento clave en la recta final de la temporada. El equipo dirigido por Mikel Arteta encabeza la tabla de posiciones con 64 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor, Manchester City, que suma 59 unidades.

Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26. Cortesía

Para este compromiso, Arsenal no podrá contar con el volante Mikel Merino, quien se encuentra lesionado. Además, el mediocampista Martin Odegaard y el defensor Ben White están en duda debido a molestias físicas.

Saka, Martinelli y Eze lideran el ataque londinense

Sin embargo, el poder ofensivo estará garantizado con la presencia de Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli, quienes comandarán el ataque londinense.

En defensa, el protagonismo recaerá en Piero Hincapié, quien liderará la zaga junto a William Saliba y Gabriel, aportando solidez y salida limpia desde el fondo.

La alineación de Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Hincapié; Norgaard, Zubimendi, Eze, Martinelli y Saka; Gyokeres.

Brighton quiere dar el golpe en casa

Por su parte, Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, ocupa la casilla 12 con 37 puntos y busca hacerse fuerte en casa para escalar posiciones.

Las Gaviotas no contarán con los lesionados Stefanos Tzimas y Adam Webster, mientras que Yasin Ayari es duda por problemas físicos.

La alineación de Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk y Kadioglu; Baleba, Gross y Hinshelwood; Gómez, Mitoma y Rutter.

Estadísticas previa de Brighton vs Arsenal

Dónde ver EN VIVO el partido en Ecuador

En Ecuador, el partido Brighton vs Arsenal será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y ESPN 5 en televisión pagada, además de la plataforma digital Disney+ Premium.

