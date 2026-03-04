Conoce cuándo debes presentar la declaración del IR, de acuerdo a tu cédula

Los trabajadores deben declarar y pagar este impuesto, a partir del 10 de marzo. Aquí el calendario

Conoce cuándo debes presentar la declaración del Impuesto a la Renta, de acuerdo a tu cédula.

El martes 10 de marzo arrancan los plazos para hacer la declaración y pago del Impuesto a la Renta (IR), correspondiente al ejercicio fiscal 2025, para las personas naturales del Régimen General, que no pertenecen al Régimen RIMPE. Este proceso lo deben hacer de acuerdo con el noveno dígito de la cédula o del RUC.

Te puede interesar Locales advierten pérdidas de hasta 60 % por toque de queda Ecuador

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha establecido el calendario de declaración al que se deben acoger los contribuyentes. Es así que el 10 de marzo deben hacer este proceso los trabajadores cuyo noveno dígito de la cédula o RUC es 1.

Asimismo, el 12 de marzo deberán hacer esta declaración cuyo noveno dígito sea 2; el 14 marzo lo harán quienes cuyo noveno dígito sea 3; el 16 de marzo para el dígito 4; el 18 de marzo será para el dígito 5; el 20 de marzo para el dígito 6; 22 de marzo para el dígito 7; el 24 de marzo para el dígito 8; el 26 de marzo para el dígito 9 y el 28 de marzo para el dígito 0.

Camioneros de Ecuador y Colombia alistan paro en la frontera de Carchi e Ipiales Leer más

En su comunicado, el SRI señala que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.

¿Quiénes deben presentar esta declaración?

Deben presentar esta declaración a través de SRI en Línea de www.sri.gob.ec todas las personas naturales que, durante 2025, hayan obtenido ingresos superiores a $12.081, incluso si al final no tienen un valor a pagar. Para calcular este monto se deben considerar todos los ingresos, incluidos aquellos que están exentos del impuesto, como jubilaciones e indemnizaciones.

Además de los trabajadores, lo deberán hacer las personas naturales con actividades económicas independientes que generan ingresos por actividades como alquiler de viviendas, alojamiento temporal, transporte, creación de contenido digital, influencers y otras actividades similares.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ