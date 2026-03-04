Expreso
Choque poste
Personal de CNEL realizó labores para restablecer el servicio.CORTESÍA

Accidente de tránsito de tráiler en la Perimetral dejó sin luz a varios sectores

Un tráiler impactó con un poste de luz. CNEL ya logró restablecer el servicio de energía en zonas afectadas

Un accidente de tránsito protagonizado por un tráiler en la vía Perimetral, a la altura del intercambiador hacia la vía a la costa por la avenida del Bombero, generó complicaciones vehiculares y dejó sin suministro eléctrico a varios sectores de Guayaquil durante la madrugada.

El siniestro se registró alrededor de las 04:30. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo pesado habría perdido pista y terminó impactándose contra un poste del tendido eléctrico

Testigos señalaron que, al momento del accidente, se registraba una intensa lluvia en la zona y existían tramos con acumulación de agua, condiciones que habrían incidido en la pérdida de control.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado oficialmente si existen víctimas fatales o personas heridas a causa del choque. Tampoco se han difundido detalles sobre el estado del conductor del tráiler.

Choque perimetral
Debido al choque el tránsito también se vio afectado en la zona.CORTESÍA
Milagro 1

Inundaciones en Milagro: Comerciantes hundidos entre pérdidas y falta de ayuda

Leer más

Sectores afectados por el corte de energía

El impacto contra la infraestructura eléctrica provocó interrupciones momentáneas del servicio en zonas como vía a la costa, Los Ceibos, la Perimetral y Urdesa. Residentes de estos sectores reportaron la falta de energía a través de redes sociales y alertaron sobre las afectaciones en viviendas y negocios durante las primeras horas del día.

La Corporación Nacional de Electricidad, Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), informó que su personal técnico ejecutó la sustitución del poste afectado y realizó maniobras para restablecer el suministro.

Los trabajos se ejecutan sin interrupción del servicio, gracias a la transferencia de carga realizada por el personal técnico, lo que garantiza la continuidad del suministro eléctrico en la zona”, indicó la entidad.

