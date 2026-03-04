Violencia en Salinas: Testigo de intento de sicariato murió por la "fuerte impresión"

Ocurrió en el ingreso a la zona pesquera del puerto de Santa Rosa, parroquia de este cantón de la provincia de Santa Elena

El puerto de Santa Rosa, parroquia de Salinas, registra una importante actividad pesquera.

Bryan Balón Guale, de 21 años, fue testigo de un intento de sicariato en el puerto de Santa Rosa, parroquia de Salinas, en la provincia de Santa Elena. Ocurrió este martes 3 de marzo de 2026.

Pese a que no recibió ningún disparo, murió en el sitio, mientras la víctima del ataque se recupera en un hospital. Se trata de un hombre de 65 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

Balón estaba sentado junto al hombre, a las 17:30 del martes, cuando dos sujetos llegaron en una moto y le dispararon al acompañante. El pánico se desató de inmediato en el sector.

Según testigos, el estruendo de las detonaciones provocó que Balón empezara a temblar y se desplome. Quienes estaban cerca pensaron que alguna bala lo alcanzó, pero se dieron cuenta que no.

El capitán de la Policía Nacional, David Villagómez, confirmó que el cuerpo de Balón no presentaba impactos de bala.

“Todo apunta a que sufrió un paro cardíaco producto de la fuerte impresión al presenciar el ataque”, indicó el oficial.

Añadió que se investigan las circunstancias del hecho para determinar si la víctima tenía algún vínculo con el herido o si simplemente se encontraba en el lugar equivocado.

¿A qué se dedicaba la víctima?

Balón habría trabajado como cobrador de préstamos informales a pescadores del sector, algo que se investiga.

Agentes de Criminalística revisaron cámaras de videovigilancia del área para identificar y capturar a los responsables, quienes huyeron.

El violento episodio, que dejó una víctima mortal de manera indirecta, evidencia el riesgo al que están expuestas las personas en espacios públicos, donde terminan como víctimas colaterales de hechos delictivos.

Mientras la Policía avanza en las investigaciones, en Santa Rosa el temor vuelve a sentirse en sus calles.

