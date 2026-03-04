Arirang, el álbum que marca el regreso histórico de BTS

El esperado regreso de la reconocida banda ya tiene 14 canciones, productores de élite y un concierto global por streaming

Después de casi cuatro años de pausa como grupo, BTS vuelve a escena con un álbum que mezcla raíces culturales, ambición global y una lista de colaboradores de alto calibre. Arirang ya tiene tracklist oficial y fecha de estreno, el fandom ARMY cuenta los días para escuchar el material completamente nuevo.

Un anuncio que sacudió las redes sociales el pasado martes 3 de marzo, confirmó que el disco incluirá 14 temas inéditos, en su mayoría con títulos en inglés y marcará una nueva etapa creativa tras el periodo de carreras solistas y servicio militar de los integrantes de la banda.

Productores globales y control creativo

El disco cuenta con la producción de nombres de peso dentro de la industria musical como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder. En una entrevista del medio TMZ, el Dj estadounidense Diplo afirmó que los miembros de la reconocida boy band están comprometidos con el proyecto, además elogió el trabajo vocal y creativo de los integrantes.

La banda conformada por RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga, también participó directamente en la composición y producción de todas las canciones, registrando de esta forma sus nombres en los créditos oficiales del álbum.

Un tracklist que apunta alto

El nuevo álbum de la reconocida banda de k-pop estará compuesto por las siguientes canciones:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals They don’t know ‘bout us One More Night Please Into the Sun

Además, en plataformas como Apple Music aparece una pista adicional titulada ARMYRANG, donde los integrantes conversan sobre el significado del regreso y el proceso creativo del proyecto.

El significado cultural de Arirang

El nombre del nuevo álbum no es un título elegido al azar, se trata de una de las canciones folclóricas con mayor relevancia en Corea del Sur. Esta pieza reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, transmite un mensaje de anhelo, resistencia y esperanza, conceptos que conectan con la identidad cultural coreana y que ahora BTS resignifica dentro del pop global.

Fechas clave del gran regreso

20 de marzo de 2026: estreno mundial del álbum Arirang.

21 de marzo de 2026: concierto especial “BTS The Comeback Live” en Seúl, transmitido por Netflix.

27 de marzo de 2026: estreno del documental BTS: The Return

9 de abril de 2026: inicio del Arirang World Tour, que se extenderá hasta 2027.

En Latinoamérica, el concierto especial de la banda surcoreana podrá verse desde la madrugada, con horarios que van desde las 05:00 hasta las 08:00 de la mañana, según el país. En Ecuador los fanáticos de BTS podrán disfrutar del show en vivo a las 06:00 am, mediante la plataforma de streaming.

Un regreso con historia

Arirang será el primer álbum completo del grupo en seis años. El último trabajo de larga duración de los Bangtan Boys, Be, debutó en el primer lugar del Billboard 200 en 2020 y generó éxitos como Life Goes On y Dynamite.

Aunque la nueva gira mundial no incluye a Ecuador por razones logísticas y económicas, el fandom local podrá sumarse al regreso histórico gracias a la transmisión global del concierto y al documental que se estrenará días después.

Con Arirang, BTS no solo vuelve, redefine su narrativa conectando tradición con modernidad y apuesta por un comeback que apunta a convertirse en uno de los hitos musicales de 2026.

