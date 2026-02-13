BTS protagoniza la edición de marzo de la revista GQ

En esta edición RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook discuten sobre su reencuentro, el impacto del servicio militar y el inicio de una nueva etapa.

Tras varios años enfocados en proyectos individuales y una pausa obligatoria por el servicio militar, BTS vuelve a reunirse públicamente como grupo en la edición de marzo de GQ. La cobertura marca el inicio de una nueva etapa para la banda, lo que incluye un nuevo álbum y una nueva gira mundial con una mirada renovada sobre la música y el futuro en general.

Los Ángeles se convirtió en la sede de esta sesión exclusiva misma que, además de una sesión de fotos cuyo detrás de cámaras ya se encuentra disponible, incluye una extensa entrevista en la que el grupo comparte cómo fue volver a compartir un mismo espacio creativo después de tanto tiempo.

El reencuentro y la presión

A grandes rasgos, la cobertura documenta el proceso real de reencuentro: desde las primeras conversaciones incómodas hasta la reconstrucción de una dinámica de trabajo que ahora se siente distinta, más consciente y menos automática.

En la entrevista, los siete integrantes explican que volver a estar en una misma habitación implicó reaprender a funcionar como equipo, después de haber pasado años trabajando por separado pues, cada uno llegó con nuevas rutinas, formas de crear y prioridades distintas, lo que obligó al grupo a renegociar su manera de colaborar y comunicarse, tal cual menciona RM, líder del grupo: "tuvimos que escucharnos de nuevo, como si estuviéramos empezando desde cero"...

RELACIONADAS BTS anuncia su esperado regreso con un show en vivo exclusivo por Netflix

Lo cierto es que, uno de los temas centrales de la conversación con GQ fue la enorme presión que han vivido como banda desde sus inicios. Nuevamente, RM fue uno de los más francos en expresar cómo ese peso ha impactado en su vida:

​Hubo momentos en los que sentí que la responsabilidad de BTS pesaba más que nuestra propia música. RM

Dentro de la sesión de fotos oficial se referencia la posición de las ruedas de prensa y cómo el grupo se prepara para enfrentarse a una nueva rutina mediática nuevamente. GQ

¿Qué esperar del grupo?

El regreso de BTS no solo implica volver a reunirse, sino también presentar un nuevo proyecto musical que condensa todo lo vivido durante la pausa. De esta manera el grupo confirmó que su próximo álbum se titulará Arirang y se lanzará el 20 de marzo, convirtiéndose en su primer disco como septeto tras varios años de trabajos en solitario post servicio militar.

El nombre del álbum no es casual. Arirang es una canción folclórica tradicional de Corea del Sur asociada históricamente con la distancia, la conexión y el reencuentro, valores que el grupo considera representativos de esta etapa. En un mensaje posterior a la entrevista, la banda explicó que eligieron ese título porque refleja quiénes son hoy y las historias que quieren contar como grupo, además de subrayar su vínculo con sus raíces culturales.

A nivel sonoro, los miembros adelantaron que el disco mostrará un BTS más maduro y diverso en géneros. En paralelo, entre los fans han surgido especulaciones sobre posibles colaboradores del proyecto, como Max Martin y Jon Bellion, dos nombres clave del pop contemporáneo. Aunque no hay confirmación oficial, estas teorías han elevado aún más la expectativa alrededor del disco.

Queremos volver a encontrarnos con la gente como somos ahora, no como éramos antes.

Jungkook Integrante de BTS

El nuevo material llegará acompañado de una gira mundial, pensada como la primera gran oportunidad de BTS para reencontrarse con su público desde esta nueva etapa. Para el grupo, no se trata simplemente de volver a los escenarios, sino de presentarse ante el mundo desde una versión distinta de sí mismos.

Incluso las influencias que los miembros están escuchando hoy apuntan a esa búsqueda de algo nuevo. V, por ejemplo, mencionó su interés por el rapero experimental Jean Dawson, destacando cómo su forma de fluir y construir canciones le abrió nuevas ideas sobre hacia dónde puede ir el sonido del grupo.

Un impacto que trasciende fronteras

El regreso de BTS no ocurre en el vacío, a lo largo de los últimos años, artistas occidentales de primer nivel han reconocido abiertamente su impacto. Una de ellas es Halsey, quien ha señalado en distintas ocasiones que el grupo no solo amplió las fronteras del K-pop, sino que también cambió la forma en que la industria estadounidense se relaciona con artistas que no cantan en inglés.

En ese contexto, la portada de marzo de GQ funciona menos como una simple sesión de fotos y más como una declaración de posición: BTS vuelve en un momento en el que su influencia ya está inscrita en la historia del pop contemporáneo. Mucho más ahora, con Arirang en camino y una gira mundial por delante, el grupo no solo busca recuperar su lugar, sino redefinirlo desde una etapa de mayor madurez artística y control creativo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!