BTS confirma gira mundial 2026 con múltiples fechas en Latinoamérica

BTS Regresa a Latinoamérica: Fechas Oficiales de la Gira
Conozca las ciudades, fechas oficiales y detalles del regreso del grupo tras completar su servicio militarX @onijinganbare

El grupo global de K-pop, BTS, anunció las fechas oficiales de su gira mundial 2026, "The 5th Album Tour". La gira marca el regreso completo del septeto a los escenarios internacionales tras la conclusión del servicio militar obligatorio de sus miembros en Corea del Sur.

La gira inicia el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con un escenario en formato 360 grados. El recorrido incluye extensas fechas en Estados Unidos, Europa y, de forma destacada, una amplia escala en Latinoamérica durante el segundo semestre del año.

Fechas confirmadas para latinoamérica

La visita a la región representa la gira más extensa de BTS en Latinoamérica hasta la fecha, con seis países en el itinerario. Las fechas confirmadas son:

  • Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.
  • Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre.
  • Lima, Perú: 9 y 10 de octubre.
  • Santiago, Chile: 16 y 17 de octubre.
  • Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre.
  • São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre.

Este anuncio constituye un hito para los fanáticos (ARMY) en la región, ya que será la primera presentación de BTS como grupo completo en Colombia, Perú y Argentina. Para México y Brasil, representa su regreso tras varios años de ausencia.

Antecedentes y contexto del regreso

La última presentación de BTS como grupo en Latinoamérica ocurrió en 2019, durante la gira "Love Yourself: Speak Yourself" en São Paulo. El periodo de inactividad grupal se debió al cumplimiento del servicio militar obligatorio de los siete integrantes, un proceso que inició en 2022 y finalizó en junio de 2025.

El regreso musical oficial será el 20 de marzo de 2026, con el lanzamiento de "BTS The 5th Album". Este material, el primer álbum de estudio del grupo desde "Map of the Soul: 7" (2020), incluye 14 nuevas canciones. La gira promociona directamente este lanzamiento.

Las productoras locales y la plataforma oficial Weverse de BTS comunicarán a la brevedad los detalles sobre la venta de boletos, recintos específicos y protocolos para cada ciudad. La expectativa entre la base de fanáticos es alta, dado el largo período de espera y la magnitud confirmada de la gira.

