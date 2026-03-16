Caso Danubio: Los chats de Sergio Peña revelan red por cargos en la Aduana

Entre agosto de 2021 y julio de 2022, la Policía vigiló a Sergio Peña, un abogado guayaquileño desconocido. Fueron 11 meses de seguirlo a donde iba y vigilar con quién se reunía; de escuchar sus llamadas telefónicas y ver sus mensajes de texto.

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Cuatro años más tarde, después de 10 diferimientos, el miércoles está previsto que comience su juicio, en Guayaquil. Será juzgado junto con otras siete personas por asociación ilícita; entre estas se incluye a Marcos Leiva Veloz, su asistente en la Asamblea Nacional.

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La Fiscalía presentará la evidencia que recopiló hace cuatro años atrás y que sirvió para sostener su imputación. Constan, por ejemplo, los chats de Peña y los audios de sus conversaciones telefónicas.

Uno de esos chats data del 15 de octubre de 2021. El contexto es que Peña se enteró de que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha nombrado a un nuevo director distrital, pero la administración entonces presidida por Carola Ríos no había considerado el nombre que supuestamente gestionaba Peña y su grupo.

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El nexo entre Peña y Aduana

En ese contexto, Peña escribe a un contacto: “El mensaje que necesito que le envíen a la man es: estimada María Antonieta acaban de poner a otro distrital. Ahí está el nombre que les envié pueden de poner (sic). ¿Pueden decirme qué mismo está pasando?”. María Antonieta era la asesora de Carola Ríos y, según la Fiscalía, el nexo con el grupo de Peña.

De hecho, todo el caso comienza porque ella grabó una reunión con Peña y Juan Aucancela, un dirigente indígena que en 2021 había hecho campaña por CREO. María Antonieta contó a la Fiscalía que en dicha reunión, que se realizó en agosto de 2021, Aucancela le ofreció 3 millones de dólares por poner a Peña en el cargo de Subdirector general de Operaciones de la Aduana.

“Además, el señor Aucancela me hizo referencia a que posteriormente yo le ayude a ingresar a dos personas más a la aduana como directores distritales de Huaquillas y Esmeraldas, y que por tal posición me darían millón y medio cada uno”.

Ella cuenta que informó a su jefa sobre este ofrecimiento ilegal y que, asesoradas por una fuente, comenzaron a recopilar evidencia contra esta presunta red de corrupción.

Entrevistaron a los candidatos al Senae como si los fueran a contratar y les dieron largas. También en este caso hubo personas que se hicieron pasar por funcionarios de Presidencia, que citaron a Sergio Peña a reuniones en Quito, en el Hotel Marriot, y que pedían una “garantía”, que podía ser un cheque o un pantallazo del estado de cuenta de una empresa para asegurarse de que tuvieran los fondos para pagar lo que costaba el puesto.

El 9 de diciembre de 2021, Peña habla con alias Corco, quien la Fiscalía identificó como Marcos Leiva Veloz, y este le explica que “habló con 3p y que ha dicho que los 4ps quieren entrar, que les dijo que están cobrando 50.000 USD por el puesto, pero que es a manera de garantía por 60 días, que sino les dan el puesto les devuelven”.

A lo que Sergio Peña responde que Corco debe explicarles “que no es que eso cueste el puesto. Es solo una garantía”. Y señala el mecanismo de entrega de los fondos: “no es que van a llevar una maleta con dinero. Cuando ya estén seguros se les da la cuenta y hacen la transferencia”, escribió.

Para marzo de 2022, el grupo supuestamente había gestionado por siete meses la compra de los cargos sin resultados. En ese contexto, el 8 de marzo de 2022, Sergio Peña escribe a Jhon Salas: “Esta es la condición: se reúnen los dos representantes, el encargado de sentar NO intermediarios y la persona encargada de los recursos para mostrar la certificación bancaria e inmediatamente se procede a emitir el decreto. Caso contrario no hay más webeo. Ya muchas pruebas de fondos se han dado”.

Osiris Sánchez, abogado del asambleísta Sergio Peña, asistió a la audiencia de juicio del caso Danubio. Él defiendo a otros dos procesados también. Flor Layedra Torres

El 28 de abril de 2022, el tema de “la garantía” sigue molestando al abogado Peña por la falta de resultados. “En el Marriot, el candidato se reunió con una persona cualquiera, el señor NO era de Presidencia. En todo caso, si el candidato se reúne con una persona de Presidencia real, es otro caso” y remata su chat: “No se va a enviar ningún cheque como evidencia o garantía porque de parte de las personas de arriba tampoco hay ninguna garantía más que la boca… Repito, lo que se puede hacer es hacer un recibo de cajero real para que vean que existen fondos, lo de los cheques se hará una vez subido al sistema oficial de la página de decretos del Estado, que es público... Los inversionistas están cansados de pesar pruebas de fondos y reuniones, la última vez nos hicieron reservar una suite costosa y viajar a Quito”.

¿Qué responde Sergio Peña?

Peña señaló que la imputación es falsa. “Dicen que yo vendí cargos públicos. Es tan absurdo decir esto porque yo era el candidato, entonces cómo yo mismo me vendo un cargo público. La realidad es que me pidieron mi carpeta, fui a una entrevista de trabajo y en la entrevista hice varias denuncias sobre cómo se estaba manejando el aforo automático de la Aduana sin saber que la directora general había sido empleada de los de El Juri”.

¿Cómo va a desvirtuar los chats y audios que tiene Fiscalía?

“Porque no existen, porque no los has visto, pues no hay chats. Ellos, obviamente dicen que hay chats, de los otros procesados hay chats. En mi caso hay solamente dos y en uno hablo de Bitcoin y en otro le cuento a un amigo que me entrevistaron para la Aduana, que no tiene nada de malo porque para mí era una entrevista laboral. Debes revisa la versión de Carola Ríos, para que les enseñes a los correístas y se pongan a llorar”.

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