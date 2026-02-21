Sergio Peña a juicio: El caso Danubio va por su noveno intento de instalar audiencia

La jueza advirtió que, ante nuevas tácticas dilatorias, la audiencia se instalará obligatoriamente con la Defensoría Pública

Sergio Peña es un asambleísta expulsado por el correísmo porque vota con ADN.

El juicio contra el asambleísta Sergio Peña y otros siete procesados en el denominado caso Danubio tiene una nueva fecha. Tras ocho intentos fallidos y más de dos años de dilaciones, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil ha oficializado la novena convocatoria, que se desarrollará en dos jornadas.

Calendario judicial y sede

La diligencia ha sido programada para instalarse el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 13:00. El Tribunal ha previsto además una jornada de continuación para el 25 de marzo de 2026 a la misma hora.

La audiencia tendrá lugar en las salas asignadas al Tribunal ubicadas junto al Centro Comercial Albán Borja (Puerta N.º 6), en Guayaquil. Al no pesar sobre los procesados una orden de prisión preventiva, la jueza Keltthya López Burgos dispuso que todos los implicados deberán comparecer por sus propios medios para resolver su situación jurídica.

La advertencia de la jueza ante las tácticas dilatorias

La magistrada López Burgos ha sido enfática en que no permitirá más suspensiones. Ante el historial de renuncias de abogados y cambios de defensa de último minuto, se mantiene la advertencia de que, si los defensores privados no se presentan, la audiencia se instalará obligatoriamente con la asistencia de la Defensoría Pública.

“Se les advierte a los defensores que, de continuar dilatando la instalación, se procederá con la asistencia de la Defensoría Pública”, sentenció la jueza previamente.

Los implicados y el trasfondo del caso

En esta diligencia se determinará la responsabilidad penal por presunta asociación ilícita de los siguientes procesados:

Sergio Jesús Peña Veloz (Asambleísta y figura central del caso)

Marcos Enrique Leiva Veloz (Su asistente legislativo)

Juan José Aucancela Muyolema

Jhon Medardo Salas Navarrete

Henry Ronny Cabrera Vélez

Marcos Alberto Reyes Obando

Víctor Manuel Tonato Jimbo

Santo Abel Borbor Rodríguez.

¿Qué investiga la Fiscalía?

La teoría del caso sostiene que existía una red de corrupción dedicada a la venta de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), durante el gobierno de Guillermo Lasso. La Fiscalía General del Estado cuenta con un robusto cuerpo de pruebas que incluye interceptaciones telefónicas, videos, y más de 200 testigos y peritos que esperan ser evacuados tras años de espera.

Aunque Sergio Peña ha sostenido su inocencia. Que el audio que la Fiscalía tiene de él es en realidad una entrevista de trabajo para un puesto que aplicó en la Senae. Ha dicho que es el más interesado de que el caso se resuelva, pues espera que se confirme su inocecencia y pueda demandar al Estado. Sin embargo, no ha presentado a la jueza nigun pedido para que convoque a audiencia.

