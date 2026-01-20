Judicatura explica por qué un juez anticorrupción procesado sigue despachando causas

El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado en la disciplina de los jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales.

El Consejo de la Judicatura explicó por qué el juez anticorrupción Christian Luvin Quito Carpio continúa en funciones pese a enfrentar una investigación penal por presunta asociación ilícita, que se deriva del denominado caso Fachada.

A través de un comunicado difundido el 20 de enero de 2026, la Judicatura informó que el proceso disciplinario relacionado con los jueces Christian Luvin Quito Carpio, Gabriela Cossette Lara Tello y Jairo Alejandro García Mosquera, investigados en el caso Fachada, se encuentra en fase de sustanciación, que no está prescrito y que se tramita con “pleno respeto a las garantías del debido proceso y en estricto apego a la normativa vigente”.

La entidad precisó que el plazo legal para resolver el procedimiento administrativo vence el 14 de abril de 2026, razón por la cual el expediente aún no ha sido conocido ni resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Según el comunicado, una vez cumplidas todas las etapas previstas en el procedimiento, el caso será puesto en conocimiento del Pleno para la adopción de una decisión.

Una Judicatura a dos velocidades

La explicación institucional no detalla por qué la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha solicitó al Pleno que suspenda a los jueces 88 días después del allanamiento a sus despachos y viviendas, en donde, la Fiscalía obtuvo documentos, dinero en efectivo en altas cantidades, teléfonos celulares y computadoras.

En cambio, la Judicatura suspendió en 48 horas al juez anticorrupción Christian Fierro, tras una denuncia del fiscal Carlos Alarcón sobre una presunta demora en agendar la fecha para la audiencia de juicio de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

16 de enero de 2025: la Fiscalía dirige los allanamientos del caso Fachada a las viviendas de los jueces y abogados en libre ejercicio.

14 de abril de 2025: la Dirección de la Judicatura de Pichincha pide la suspensión de los jueces.

12 de junio de 2025: El pleno de la Judicatura suspende del cargo a los jueces por 90 días.

10 de septiembre de 2025: la Judicatura habilita a los jueces en sus despechos tras cumplirse su medida.

8 de octubre de 2025: la Fiscalía formuló cargos contra el juez Christian Quito y no se conoce que haya iniciado otro proceso disciplinario.

Por qué está procesado el juez Christian Luvin Quito Carpio

La Fiscalía General del Estado investiga al juez y a su pareja, , Kléber Bryan Balarezo, por una presunta asociación ilícita destinada, según la acusación, a justificar el origen de 10.000 en efectivo hallados durante un allanamiento a su domicilio en enero de 2025. Para la Fiscalía, ese dinero habría sido respaldado mediante un contrato presuntamente falso, lo que dio origen a este segundo caso.

Quito Carpio afirmó que el dinero pertenecía a su pareja, Kléber Bryan Balarezo, quien aseguró que se trataba de un anticipo por una consultoría de ingeniería civil. Para justificar el origen del dinero, Balarezo presentó un contrato de diseño y construcción de una piscina, supuestamente firmado en diciembre de 2024. Sin embargo, la investigación fiscal determinó que el contrato era falso, que la obra nunca existió y que uno de los firmantes reconoció haberlo suscrito únicamente para ayudar a justificar el dinero, sin haber entregado monto alguno.

Según la Fiscalía, a partir del allanamiento se habría conformado una estructurailegal destinada a fabricar documentos falsos y versiones engañosas, con el objetivo de encubrir el origen del dinero hallado en la vivienda del juez y entorpecer la acción de la justicia.

