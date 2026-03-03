'Overcooked! 2' y el 8M: por qué la apuesta de Twitch Rivals generó polémica

Usuarios debatieron si el simbolismo del juego era coherente con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El anuncio de Twitch de elegir Overcooked! 2 para su edición especial de Twitch Rivals por el Día Internacional de la Mujer abrió un debate que va más allá del videojuego en sí. Mientras la plataforma defendió la naturaleza cooperativa y accesible del título como una forma de destacar el trabajo en equipo entre creadoras, parte de la comunidad cuestionó el simbolismo de optar por un juego centrado en la cocina en el contexto del 8M. Entre defensas, críticas e ironías en redes, el caso vuelve a poner sobre la mesa cómo, en el ecosistema gamer, cualquier decisión vinculada a género y representación puede escalar rápidamente y generar discusiones que trascienden la pantalla.

Bajo el nombre de Women’s Guild United, el evento fue presentado como una edición especial para destacar a creadoras dentro de la comunidad y el fortalecimiento de esta ultima debido a la naturaleza cooperativa del juego en sí. Sin embargo, el anuncio no tardó en generar reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos lo tomaron con humor, otros cuestionaron el simbolismo de elegir un juego centrado en la cocina en el contexto del 8M, interpretándolo como una coincidencia desafortunada, sumando como punto importante al debate la participación de Honda como uno de los auspiciantes del evento.

Overcooked! 2 como juego cooperativo y no como un mensaje literal

Para defensores de la elección, el punto clave es simple: Overcooked! 2 no es un juego sobre cocina doméstica tradicional, sino una experiencia caótica y cooperativa que pone a prueba comunicación, coordinación y trabajo en equipo entre jugadores.

En el título, hasta cuatro participantes deben organizarse bajo presión para preparar pedidos en escenarios absurdos y desafiantes, lo que lo ha convertido en un favorito para eventos casuales y espectáculos en vivo por su dinamismo y accesibilidad que destaca además por su ambiente competitivo, convirtiéndose en una insignia dentro de la cultura geek, ingresando en la lista de juegos que se pueden compartir en pareja y grupos de amigos como It takes two o Unravel two.

Quienes salieron en defensa de Twitch argumentan que la elección de un título popular, fácilmente reconocible y jugable por la audiencia ayuda más bien a fomentar la participación y el entretenimiento colectivo que a enviar mensajes estereotipados. Para ellos, Overcooked! 2 simplemente cumple con los criterios de accesibilidad y trabajo en equipo que suelen buscarse en torneos informales, sin ninguna intención de ligar simbólicamente su temática con roles de género.

Entre críticas, precedentes y sátira

Por otro lado las mismas reacciones en redes, dejaron en evidencia que no todos interpretan la decisión con la misma permisividad. Tras el anuncio, comentarios como “El Día Internacional de la Mujer jugando a un juego de cocina…” o ironías sobre "volver a la cocina” se replicaron entre usuarios que consideraron desafortunada la elección del título para una fecha de significado social e incluso citando un incidente similar cometido por Burger King años atrás.

Este tipo de debate no es completamente nuevo en el ecosistema de plataformas o juegos digitales. Iniciativas en Twitch y similares han generado críticas en ocasiones anteriores por decisiones de formato o reglas, como ocurrió con ajustes polémicos en torneos de otros títulos, lo que refleja cómo cualquier movimiento puede convertirse en foco de discusión dentro de la comunidad gamer aunque no siempre se queda en ese nicho, sino que se expande a nivel global.

Uno de los casos más recientes fue el lanzamiento de la demo de Woman Simulator en Steam un simulador que promete "hacerte sentir como una mujer", donde el humor y la sátira se cuelan como respuesta habitual, no solo de parte de los desarrolladores sino también de los jugadores que comparten primeros vistazos de la jugabilidad de este título.

En Steam salió un WOMAN SIMULATOR donde cocinás, limpiás, planchás y fregás. Se lanza el 8 DE MARZO. Revivió el humor. pic.twitter.com/1R8CPeo4ar — Valentina Ortiz de Retes (@entropiadevalen) February 23, 2026

Lo que nos deja estos incidentes como "lección" es que la comunidad (y los mandos de dicha) a menudo recurre a bromas o ironías respecto a temas de género y representación, lo que ayuda a que estos debates se expongan sin quedarse en una sola lectura literal.

