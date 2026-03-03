Trece alumnos guayaquileños alistan repertorio musical para agenda en Europa

Una delegación de trece jóvenes de Armonía Escuela de Música viajará este mes de marzo de 2026 a Roma

Una delegación de trece alumnos de Armonía Escuela de Música viajará este mes de marzo de 2026 a Roma para ejecutar un cronograma de presentaciones internacionales.

Festivales y presentaciones

La comitiva ecuatoriana intervendrá en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en el Teatro Marco Vannini, ubicado en la localidad de Ladispoli. La agenda responde al plan de internacionalización de la entidad formativa, dirigida actualmente por Anita Palacios y Miguel Jara.

El desplazamiento logístico y técnico se encuentra a cargo de Jorge Marlon, director musical de la institución. Según los registros administrativos, el grupo de instrumentistas y vocalistas está conformado por Sergio Durán Chiriboga, María Teresa Maridueña, Miley Elizabeth Cevallos, Juan José García Santos, Luciana Andrade Santos y Adrián Andrade Santo.

La nómina oficial de viajeros se completa con Mya Luziana Zavala Valencia, Santiago Solís, Ester Farfán, Luis Manuel Toapanta, Diego Emilio Campoverde, Isabella Freire Morán e Ilary Bastidas Ramos.

El proyecto da continuidad a las gestiones operativas que iniciaron en 2023 con la asistencia técnica de la escuela al Festival Coralcun en México. Asimismo, la directiva confirmó que ya se encuentra en la fase de estructuración logística para trasladar a una nueva comitiva de alumnos a París, Francia, durante el periodo 2027.

Sobre el objetivo de estos traslados, la escuela detalla que "Armonía no solo enseña música; construye puentes entre Ecuador y el mundo, asegurando que nuestra identidad resuene con calidad y orgullo en el exterior".

