KIARA RODRIGUEZ
Kiara Rodríguez es la única deportista ecuatoriana en obtener dos medallas de oro en unos Juegos Paralímpicos.archivo

Kiara Rodríguez: Estos son los nominados a Premio Laureus junto a la ecuatoriana

La guayaquileña comparte el apartado de Mejor Deportista con Discapacidad del Año con 4 deportistas de otros países

La velocista y saltadora ecuatoriana Kiara Rodríguez fue confirmada entre los aspirantes al Premio Laureus al Deportista con Discapacidad del Año, uno de los reconocimientos más prestigiosos del deporte mundial. La tricolor comparte la selecta nómina con figuras que brillaron en los campeonatos mundiales de 2025 en sus respectivas disciplinas.

Rodríguez, referente del atletismo adaptado ecuatoriano de 23 años de edad, firmó una temporada memorable tras conquistar tres medallas de oro en el Mundial y establecer el récord del campeonato en salto de longitud T47, ratificando su condición de potencia en pruebas de velocidad y salto. 

Su progresión ha sido sostenida en los últimos años, consolidándose como una de las principales cartas paralímpicas del país y referente del deporte inclusivo en la región.

Entre los nominados también destaca el brasileño Gabriel Araújo, quien ganó tres oros en el Mundial de natación adaptada y batió el récord mundial en los 150 metros estilos individual. El italiano Simone Barlaam amplió su impresionante palmarés a 21 títulos mundiales tras sumar cuatro nuevas medallas doradas.

Desde el atletismo, la suiza Catherine Debrunner brilló con cinco oros y un récord del campeonato en los 1.500 metros T54, confirmando su dominio en pruebas de medio fondo en silla de ruedas.

En deportes de conjunto aparece la estadounidense Kelsey DiClaudio, figura del hockey sobre hielo adaptado, quien terminó el Mundial como MVP y máxima anotadora. Completa la lista el checo David Kratochvil, autor de cuatro oros, dos bronces y una plata en natación adaptada.

La presencia de Kiara Rodríguez en esta nómina confirma el crecimiento del deporte paralímpico ecuatoriano en la élite internacional. El Premio Laureus no solo reconoce resultados, sino también impacto e inspiración, y en ese escenario la ecuatoriana compite de igual a igual con campeones consolidados. Su nominación ya es histórica; el siguiente paso será convertirla en un nuevo hito para el deporte nacional.

Según se pudo conocer, los Premios Laureus 2026 se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.

