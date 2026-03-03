El banano ecuatoriano analiza otras rutas para llegar a Medio Oriente

Ese mercado árabe representa el 11, 37 % de las exportaciones totales de banano ecuatoriano

La guerra de Irán puede afectar las exportaciones de productos ecuatorianos como el banano a Medio Oriente, ya que el conflicto impacta en la logística del envío de la mercancía.

Ante ello, el sector exportador del país está analizando, junto con las navieras, desembarcar los productos en otros puertos donde el conflicto bélico no interfiera directamente, según dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Vega.

El ministro, quien habló en entrevista en Teleamazonas específicamente del sector bananero y platanero exportador del país, detalló que, ante la dificultad de llegar a los destinos de Medio Oriente, esa industria podría incrementar su venta hacia el mercado estadounidense.

La escalada de la guerra ha generado tensión en rutas marítimas clave como el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, lo que ha encarecido los seguros y transporte marítimo por el riesgo en la zona, lo que puede traducirse en mayores costos de exportación para bienes desde Ecuador como el banano.

Según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), hasta enero de este año, Medio Oriente es el cuarto destino del banano ecuatoriano con una participación del 11,37 %.

El primer lugar y al que hasta ahora las exportaciones llegan sin dificultad, tras el conflicto en Irán, es la Unión Europea a la que le llega el 34,36 % del banano total exportado. Le sigue Rusia con el 22,05 % y Estados Unidos con el 14,71 %. Asia Oriental también gana terreno con el 5,28 %.

¿A qué países de Medio Oriente llega el banano?

De Medio Oriente, el banano ecuatoriano llega principalmente a los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Omá, quienes en conjunto reciben al mes un millón de cajas con este producto, según datos de Acorbanec.

El riesgo de que se complique la llegada a Medio Oriente de este fruto emblemático, así como de otros que ingresan a esa parte del mundo como camarón, café y flores, preocupa a la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), cuyos representantes el lunes en rueda de prensa adelantaron que analizan las rutas alternativas que puedan tomar las navieras.

“No se habla de que se desvíen hacia otro mercado, sino buscar la manera de que lleguen hasta ahí, porque los contratos ya están predefinidos con llegada a esos mercados”, dijo Xavier Rosero, presidente de Fedexpor, quien añadió que Medio Oriente es un mercado relevante especialmente para el banano ecuatoriano con más de 350 millones de dólares al año.

