¿Y si los robots no vienen a quitarnos el trabajo? Teoría del MIT cambia el debate

Kate Darling, investigadora del MIT, dice que combinar humanos y robots es mejor que sustituir empleados

Conferencia de la experta en Robótica e IA, Kate Darling, en la vigésima edición del MWC, el mayor congreso tecnológico del mundo.

Complementar a los trabajadores humanos con las habilidades específicas de los robots es más productivo que intentar sustituirlos. Esa fue la tesis central de Kate Darling, investigadora del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y referente internacional en el estudio de la interacción humano-robot.

Durante su intervención en el Talent Arena, evento paralelo al Congreso Mundial de Móviles (MWC) en Barcelona, Darling explicó que las personas poseen una capacidad clave que las máquinas aún no pueden replicar: la adaptación a lo inesperado.

“Las personas tienen la capacidad de lidiar con sucesos imprevistos. Incluso en almacenes y fábricas, con ambientes muy estructurados, si un clavo cae al suelo, necesitas a un humano”, ejemplificó.

A su juicio, los intentos de reemplazar completamente a los trabajadores suelen chocar con límites prácticos. Mientras las máquinas funcionan mejor en tareas estructuradas y repetitivas, los humanos destacan en la improvisación y el contexto.

Ni herramientas ni personas: pensar como “habilidades animales”

“Si combinamos esas capacidades de forma creativa, podemos escalar la producción de manera mucho más potente que si simplemente intentamos sustituir a las personas”, sostuvo.

Autora del libro The New Breed, Darling señaló que uno de los problemas del debate actual sobre robótica e inteligencia artificial es la constante comparación con la inteligencia humana.

Según explicó, sería más útil pensar en los robots no como herramientas tradicionales ni como sustitutos de personas, sino en términos similares a las habilidades animales.

“Es aburrido intentar recrear algo que ya tenemos. Podemos crear algo que apoye las capacidades humanas o que nos permita hacer cosas que antes no podíamos”, afirmó.

Recordó que, históricamente, los humanos han potenciado sus capacidades apoyándose en animales para tareas específicas, sin que eso implicara reemplazarse entre sí. En ese sentido, la tecnología podría cumplir ahora un rol similar.

Conferencia de la experta en Robótica e IA, Kate Darling, en la vigésima edición del MWC, el mayor congreso tecnológico del mundo. Efe

El debate sobre la inteligencia artificial

Darling también cuestionó la idea, todavía dominante en parte del desarrollo tecnológico, de que el objetivo de la inteligencia artificial es reproducir la inteligencia humana.

IA y abogados en Ecuador: cuándo la tecnología ayuda y cuándo puede costar sanciones Leer más

Si bien las máquinas superan ampliamente a las personas en tareas como el cálculo matemático, el ajedrez o la detección de patrones en grandes volúmenes de datos, cometen errores que para un humano resultan evidentes por falta de contexto.

Esa comparación, advirtió, es limitada y puede distorsionar la conversación pública sobre el impacto real de la IA.

La tendencia a humanizar los robots

Otro de los puntos que abordó fue la inclinación humana a antropomorfizar la tecnología. Según explicó, existe un condicionamiento biológico que lleva a las personas a reconocer rostros y señales de vida, especialmente cuando algo se mueve de forma autónoma.

“Incluso algo tan simple como un robot aspirador, porque se mueve por sí solo, hace que la gente le ponga nombre”, comentó, admitiendo que ella misma bautizó al suyo como “Bobby”.

Para la investigadora, esta tendencia no desaparecerá. Algunos sistemas seguirán siendo percibidos como simples herramientas, mientras que otros serán vistos como compañeros.

En ese contexto, anticipó que las futuras regulaciones en robótica probablemente estarán influenciadas por los vínculos emocionales que las personas desarrollen con estas tecnologías.

La Dra. Kate Darling, experta en robótica y ética del MIT, sostiene que el futuro del trabajo pasa por complementar a los humanos con robots y no por sustituirlos. Efe

¿Quién es Kate Darling?

Kate Darling es una de las voces más influyentes en el estudio de la relación entre humanos y robots. Durante más de quince años ha investigado la interacción humano-máquina en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y actualmente dirige el equipo de Robótica, Ética y Sociedad del Instituto RAI. Es autora del libro The New Breed: What Our History with Animals Reveals About Our Future with Robots, donde propone entender a los robots no como sustitutos de personas, sino como una nueva categoría tecnológica comparable al papel histórico de los animales en la evolución humana.

Con formación en derecho, economía y propiedad intelectual, Darling ha trabajado en la intersección entre tecnología y regulación. Fue asesora en políticas de propiedad intelectual en el MIT y participó en la creación de la Clínica de Derecho Tecnológico MIT-BU. También impartió un curso de ética robótica en la Facultad de Derecho de Harvard junto al profesor Lawrence Lessig y fue becaria del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de Harvard y del Proyecto de la Sociedad de la Información de Yale.

Su trabajo combina investigación académica con impacto público. Ha estudiado cómo las personas desarrollan vínculos emocionales con máquinas que aparentan tener vida y ha publicado en medios como The New Yorker, BBC, WIRED y The Atlantic. Graduada con honores en Derecho y con un doctorado en ciencias por la ETH Zúrich, ha recibido reconocimientos como el premio Mark T. Banner en Propiedad Intelectual otorgado por el Colegio de Abogados de Estados Unidos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ