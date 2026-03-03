Pabel Muñoz: RC revela las condiciones para apoyar su reelección en Quito

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, explica a EXPRESO qué sucederá con la Alcaldía de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es uno de los firmantes de la polémica carta enviada al expresidente Rafael Correa cuestionando la dirección de Luisa González en la Revolución Ciudadana.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, analiza el futuro político de Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito. Aunque destaca su gestión como una de las más "exitosas de la región", condiciona el apoyo a su reelección a dos factores clave, mientras el correísmo impone una "prohibición expresa" de discutir candidaturas durante su reestructuración interna.

Pabel Muñoz: Las dos condiciones para apoyar su reelección

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, confirmó en entrevista con EXPRESO que el partido evalúa apoyar la reelección de Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito. No obstante, la dirigente fue enfática al señalar que esta decisión no es automática y dependerá estrictamente del cumplimiento de dos requisitos fundamentales.

Gestión y encuestas: El termómetro para el Cabildo

El respaldo del correísmo a Muñoz está sujeto a que su administración mantenga un cierre de gestión positivo y que las métricas de aceptación popular ratifiquen su viabilidad electoral tras sus cuatro años en el cargo.

"Quienes hayan efectuado una gestión positiva que anclaba a la gente y cuyos números ratifiquen una posibilidad de triunfo, por supuesto, van a estar cobijados siempre por la Revolución Ciudadana", comentó Rivadeneira. La presidenta de la RC incluso calificó la labor de Muñoz como una de las alcaldías más efectivas de la región.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana. gustavo guamán

Formas políticas y la sucesión en la Prefectura de Pichincha

Respecto a la polémica misiva enviada al expresidente Rafael Correa por autoridades locales, Rivadeneira subrayó que, aunque el fondo comanda, "la forma de relacionamiento en la política es igual de importante".

RELACIONADAS Ricardo Patiño respalda la reelección de Pabel Muñoz pese a diferencias en RC

Por otro lado, el panorama para la Prefectura de Pichincha sigue siendo incierto. Ante la imposibilidad de que Paola Pabón busque un nuevo periodo, Rivadeneira evitó dar nombres de sucesores, alegando que el movimiento atraviesa un proceso de reestructuración nacional.

"Hemos dado una prohibición expresa al interior de la organización de hablar de candidaturas", sentenció la dirigente, priorizando el orden interno antes de definir las cartas para las próximas elecciones.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha. Cortesía

La polémica carta firmada por Pabel Muñoz

En julio de 2025 se filtró una carta enviada a Rafael Correa, expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, en la que se cuestionaba el rumbo que estaba tomando el movimiento bajo la administración de Luisa González y señalaban la necesidad de una "renovación profunda".

La carta enviada a Correa estaba firmada por Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas; Pabel Muñoz, alcalde de Quito; Paola Pabón, prefecta de Pichincha; Leonardo Orlando, prefecto de Manabí; y Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay.

La polémica carta al expresidente Rafael Correa fue enviada al inicio de las acusaciones en contra del asambleísta Santiago Díaz, actualmente en prisión preventiva, por un presunto caso de violación a una menor de edad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!