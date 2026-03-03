Gustavo Petro: "La exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana"

El presidente de Colombia dijo que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, "debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un evento en Cartagena de Indias, este martes 3 de marzo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que "la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana", reaccionando a un reportaje del medio alemán DW Español, en el que habla sobre el paso del alcaloide por este último país sudamericano.

En un mensaje publicado en su cuenta de X este martes 3 de marzo, el mandatario colombiano dijo que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, "debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos". Y añadió: "Podemos ayudar".

Asimismo, Petro anunció la instalación de un "radar moderno" en Ipiales, localidad fronteriza entre Colombia y Ecuador, "para el rastreo de naves ilegales".

"Sin embargo el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos. La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental", señaló el presidente colombiano en X, en referencia a los corredores fronterizos utilizados por los narcotraficantes para el paso de la droga.

Conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador

Ecuador elevó las tensiones comerciales con Colombia tras aumentar del 30 % al 50 % el arancel aplicado a las importaciones provenientes de ese país. La decisión fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana (Senae) durante el fin de semana y empezó a regir desde el lunes.

Según el Gobierno ecuatoriano, la medida busca ejercer presión para que Bogotá adopte acciones más contundentes en el control de la frontera común frente al avance del narcotráfico.

El incremento arancelario forma parte de un escenario de fricciones bilaterales que ha escalado en los últimos días. El Gobierno de Ecuador argumenta que el endurecimiento de las condiciones comerciales responde a preocupaciones en materia de seguridad, particularmente por el flujo de drogas y delitos conexos en la zona limítrofe.

Mientras tanto, Colombia tiene listo un decreto para subir su arancel al 50 % y mantiene la prohibición de ingreso por vía terrestre de productos ecuatorianos como arroz, fréjol, aguacate y banano.

