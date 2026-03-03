Expreso
  Economía

protesta
Transportistas protestan en Tulcan por la guerra comercial entre Ecuador y Colombia.ANGELO CHAMBA

Estos son los productos a los cuales Colombia pretende establecer el 50 % de arancel

Colombia publicó el borrador del Decreto que eleva el arancel a alrededor de 200 partidas arancelarias

La noche del 2 de marzo el Gobierno de Colombia publicó el borrador del Decreto que elevaría el arancel recíproco al 50 % sobre productos ecuatorianos, como respuesta al aumento de esa tasa por parte de Ecuador el pasado 1 de marzo, en el marco de una disputa comercial entre ambos países que ha dejado miles de personas en desempleo y pérdidas millonarias para el sector productivo.

Antes de dicha publicación, en una rueda de prensa ayer por parte de empresarios ecuatorianos, Xavier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), advertía de que la tensión arancelaria representa un riesgo inmediato de al menos $ 75 millones mensuales para las exportaciones ecuatorianas, si Colombia eleva el arancel recíproco al 50 %.

Gremios de Carchi

Sin acuerdos terminó la reunión entre gremios del Carchi y el Gobierno

Además, cientos de transportistas y trabajadores recorrieron calles de Tulcán como protesta contra la guerra arancelaria que reclaman, los ha dejado sin sus fuentes de empleo. 

¿Cuáles son los productos ecuatorianos que se verían afectados con el arancel del 50 %?

De llegarse a elevar el arancel a los productos ecuatorianos, de acuerdo con el borrador del Decreto, se incrementaría la tasa a al menos 190 partidas arancelarias de productos ecuatorianos, entre ellos están:

Alimentos: arroz, frijoles, aceite de palma, cacao, azúcar, pescado y crustáceos, preparaciones de café, té o yerba mate y banano.

Productos industriales y manufacturados: artículos plásticos y sus manufacturas, productos de caucho, muebles y madera, papel y cartón, textiles, calzado, manufacturas de hierro, acero y aluminio, autopartes (vehículos y piezas mecánicas).

Químicos y farmacéuticos: medicamentos y productos farmacéuticos, pinturas y compuestos químicos diversos.

