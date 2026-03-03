Vía libre para el 75 % de la oferta exportable a Emiratos

Firma. El príncipe heredero de Abu Dabi, en la firma del acuerdo CEPA, con el Gobierno ecuatoriano.

El 75 % de la oferta exportable de Ecuador podrá ingresar a los Emiratos Árabes Unidos con 0 % de arancel. Esto, como parte de un acuerdo comercial que firmó el país con esa nación árabe, durante la visita oficial a Quito, el pasado 1 de marzo, del príncipe heredero de Abu Dabi, jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Se trata del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), un tratado que busca facilitar el comercio y reducir barreras arancelarias entre ambos países firmantes.

De acuerdo con el reporte del Gobierno Nacional, el acuerdo contempla además que el 98 % de la oferta exportable ecuatoriana pueda ingresar al mercado emiratí con trato preferencial.

“En el tratado está incluido el 98 % de todos nuestros productos, de los cuales el 75 % tiene una desgravación inmediata a 0 % de arancel”, mencionó ayer en entrevista con Teleamazonas, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo.

Entre este 75 % se encuentran productos emblemáticos de exportación como camarón, banano, café, cacao, pitahaya, mango, kiwi, uvillas, rosas frescas, hortalizas congeladas y atún procesado.

Ante el anuncio, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) destacó la negociación en un escrito, donde añadió que el acuerdo “fortalece la relación bilateral y mejora las condiciones de acceso a una de las plataformas comerciales y financieras más relevantes a nivel mundial”.

Añadió que en la actualidad, los Emiratos Árabes ya reciben más de 50 productos ecuatorianos con la participación de más de 300 empresas y, según sus estimaciones, una vez que el CEPA entre en vigencia, la expansión de exportaciones no petroleras hacia esa nación será de alrededor del 30 % anual, lo que daría paso al envío de productos premium.

El Gobierno, que destacó la firma como “un nuevo hito en la estrategia de inserción internacional del país”, no especificó cuándo entraría en vigor el arancel del 0 % al 75 % de la oferta ecuatoriana. Tampoco dio detalles sobre por qué no ocurrió lo mismo con el 23 % de productos restantes y no mencionó lo que el país ofreció bajo el acuerdo a los Emiratos Árabes.

EXPRESO le preguntó al embajador de Ecuador en los Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, sobre los detalles del acuerdo, pero no hubo respuesta.

"Siempre que el tratado sea equilibrado"

Por su parte, el exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, explica a este medio que al ser un acuerdo de alto alcance (que incluye bienes, obras públicas, servicios), suena positivo, “siempre que el tratado sea equilibrado y balanceado”, advierte.

“Le vendemos poco, alrededor de $200 millones y compramos muy poco, aproximadamente $25 millones, por lo que de todas maneras no habría sensibilidades”, añade

Además sugiere que este paso era importante ya que países como Colombia y Costa Rica ya lo habían firmado con los Emiratos Árabes y porque, al estar en medio del desierto y necesitar de la importación para tener alimentos, el 86 % de productos que ingresan a ese país árabe, lo hacen sin pagar aranceles.

Según los datos oficiales, entre 2021 y 2025, las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia Emiratos Árabes Unidos superaron los $1.400 millones, manteniendo una balanza comercial positiva para Ecuador.

El CEPA culminó un proceso de negociación iniciado en agosto de 2025, que abarcó 19 disciplinas y que les permite a los exportadores de Ecuador entrar de manera preferencial a un mercado de 11 millones de habitantes y poder alcanzar hasta $ 1.000 millones anuales al año 2030, según el Gobierno.

En el encuentro en Quito, Ecuador y los Emiratos también firmaron un memorando de cooperación en inversión. Ante ello, el ministro Jaramillo indicó que ese país ha venido mostrando interés en invertir en temas de petróleo y gas, en minería, en infraestructura, en producción agrícola y en los sectores atuneros y camaroneros, aunque no dio más detalles sobre dichos planes.

