Accidente en Quito: camión de basura se impactó contra una vivienda

Pánico en La Primavera: camión recolector se estrelló contra vivienda en el noroccidente de Quito. Conoce los detalles

Camión recolector de basura se estrelló contra una vivienda en el sector La Primavera, noroccidente de Quito.

La noche de este lunes 2 de marzo, un fuerte estruendo alarmó a los moradores del sector La Primavera, en el noroccidente de Quito. Un camión recolector de basura se estrelló contra una vivienda, provocando daños materiales de consideración y momentos de pánico entre los habitantes del inmueble.

El accidente ocurrió cerca de las 20:00 en la calle Enriqueta Aymer. De acuerdo con testigos, el vehículo pesado perdió los frenos mientras descendía por la vía y terminó incrustado en una casa, destruyendo ventanales y parte del cerramiento.

Lucy Cartagena, propietaria del inmueble afectado, relató a Ecuavisa los instantes de angustia que vivieron.

“Fue como una explosión que pensé que nos habían puesto una bomba. Salí corriendo para ver y era toda una polvadera. Gritaba: ‘mami, mami, ¿dónde estás?’. Mi madrecita había bajado al primer piso y desde ahí vimos todo lo que pasó”, contó la moradora.

Testigos señalan falla mecánica en los frenos

Según explicó la dueña de casa, los ayudantes del camión le indicaron que los frenos fallaron mientras circulaban desde la parte alta del sector.

“Los señores ayudantes dijeron que los frenos se les fueron desde arriba y que lo único que pudo hacer el conductor fue irse contra mi casa”, afirmó Cartagena.

El impacto dejó la cabina del camión con daños severos, mientras que la estructura frontal de la vivienda resultó afectada por la fuerza del choque.

Pronunciamiento de EMASEO y estado del conductor

EMASEO informó, mediante un comunicado oficial, que se encuentra a la espera del informe técnico-mecánico para determinar las causas exactas del percance.

La entidad detalló que el conductor presenta signos vitales estables y recibe atención médica por una lesión en la pierna derecha. Además, permanece bajo monitoreo debido a un cuadro de presión baja, sin que hasta el momento exista un diagnóstico definitivo.

EMASEO también aseguró que el camión había recibido mantenimiento preventivo el domingo 1 de marzo, incluyendo revisión de frenos, cambio de aceites y filtros, sin que se reportaran fallas en la bitácora.

Finalmente, la empresa señaló que activó el seguro de daños a terceros para cubrir las afectaciones a la vivienda y que brinda acompañamiento tanto al trabajador involucrado como a la familia afectada.

