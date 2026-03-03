¿Cuándo empieza la matrícula vehicular de marzo 2026 en Quito?

La ANT habilitó la matriculación de vehículos nuevos en cuatro ciudades del país.

Los propietarios de vehículos cuya placa termina en 2 tenían previsto cumplir en marzo de 2026 con la Revisión Técnica Vehicular (RTV), un requisito indispensable para evitar multas y problemas de movilidad en el país.

Cumplir con este proceso no solo previene sanciones económicas, sino que también es obligatorio para la circulación legal. No realizar la RTV puede derivar en la retención del vehículo durante operativos de control.

Sin embargo, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informaron que actualmente únicamente se está realizando la matriculación de vehículos nuevos —que no requieren RTV— y la entrega de placas.

¿Qué necesitas para matricular tu vehículo en Ecuador?

Antes de agendar un turno para la Revisión Técnica Vehicular, es fundamental tener al día todos los pagos y documentos requeridos. Estos son los principales requisitos:

Liquidar cualquier multa de tránsito pendiente.

Presentar la matrícula original del vehículo.

Contar con la cédula de identidad del propietario.

Tener una licencia de conducir vigente.

Una vez cumplidos estos requisitos, los propietarios pueden agendar su turno para la RTV dentro del mes correspondiente. Se recomienda hacerlo en los primeros días para evitar congestión y retrasos al final del plazo.

¿En qué consiste la Revisión Técnica Vehicular (RTV)?

La Revisión Técnica Vehicular es un examen obligatorio para renovar la matrícula. Durante la inspección se evalúan aspectos fundamentales para la seguridad vial y el cuidado ambiental, como:

Estado de frenos y suspensión.

Niveles de emisiones contaminantes.

Funcionamiento de luces y condiciones generales de seguridad.

Solo después de aprobar esta evaluación se emite el adhesivo que autoriza la circulación y permite completar el proceso de matriculación.

ANT habilita matriculación de vehículos nuevos en cuatro ciudades

Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito informó que desde el 12 de febrero de 2026 está habilitado el sistema para la matriculación de vehículos nuevos en cuatro ciudades del país. Esta medida busca agilizar los trámites y fortalecer la reactivación del sector automotriz.

Ciudades donde está disponible el sistema:

Riobamba

Ambato

Cuenca

Loja

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la calendarización de la RTV y los procesos de matriculación.

#COMUNICADO 📄 | Habilitamos el servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas para la matriculación de vehículos nuevos en 8 ciudades del país.#ANTEnAcción#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/JnAmjGnjYf — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) February 20, 2026

