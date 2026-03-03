Gobierno: “Estamos trabajando para de esta crisis generar una oportunidad”

El ministro Juan Carlos Vega dice que el Gobierno busca generar en Ecuador insumos y servicios que compraba a Colombia

Ministerio de Agricultura: “Estamos trabajando para de esta crisis generar una oportunidad”.

Con la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia que ha complicado la exportación e importación de productos, entre ambos países, el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende reemplazar de manera local ciertos insumos y servicios que compraban empresas ecuatorianas a Colombia.

“Que, en lugar de traer los grandes contenedores de materia prima desde Colombia para envasarlos, ese proceso se haga acá en Ecuador y más bien se convierta en una industria de envasado para todas nuestras cadenas productivas”, mencionó como ejemplo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, en entrevista a Teleamazonas este 3 de marzo.

Colombia publicó el borrador del Decreto que elevaría del 30 al 50 % el arancel a los productos ecuatorianos que importa, como respuesta a la tasa de seguridad, del 50 %, que le impuso Ecuador desde el 1 de marzo. Situación que ha generado protestas, millones en pérdidas económicas y cientos de empleos perdidos.

Lo que más importa Ecuador desde Colombia

Colombia es proveedor clave de medicamentos, alimentos, textiles e insumos médicos y agrícolas. En ciertos segmentos, como insumos para diálisis, la dependencia supera el 50 %.

“En cuanto a insumos, estamos trabajando con el sector, para de esta crisis generar una oportunidad”, indicó el ministro, quien además mencionó que no cree que el problema genere pérdidas para los importadores ecuatorianos y que más bien se trata de “un reto”.

No obstante, un día antes, en rueda de prensa, los empresarios ecuatorianos indicaron las consecuencias de la guerra arancelaria y entre ellas destacaron las pérdidas que están asumiendo los importadores por esta guerra comercial.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, indicó que entre el 1 y el 21 de febrero las importaciones desde Colombia cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones, afectando a más de 7.600 importadores ecuatorianos.

