Plantón por la muerte de estudiante en Quito; su madre denunció acoso escolar
La madre de la menor aseguró que su hija atravesaba un cuadro depresivo grave y que fue víctima de acoso escolar
La muerte de una estudiante de 13 años, alumna de un colegio ubicado en el sector de La Alameda, en el centro-norte de Quito, generó conmoción y la movilización de padres de familia, quienes exigen que se esclarezcan las circunstancias del caso.
La madre de la menor aseguró que su hija atravesaba un cuadro depresivo grave y que fue víctima de acoso escolar. Según relató, la adolescente incluso le pidió que la cambiara de institución educativa. “Yo alerté a los profesores sobre lo que estaba pasando, pero no fui escuchada”, afirmó a medios de comunicación.
Ante el deterioro emocional de la estudiante, la madre decidió buscar ayuda profesional externa. Una psicóloga particular le diagnosticó depresión grave.
El 2 de marzo de 2026, padres de familia realizaron un plantón en los exteriores del plantel para exigir justicia y respuestas. Con carteles y consignas, pidieron que se investigue si existieron omisiones frente a las alertas que, según la familia, se habrían presentado con anterioridad.
La respuesta del Ministerio de Educación
El 26 de febrero de 2026, la Subsecretaría de Educación, Deporte y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito se pronunció públicamente sobre el caso. En un comunicado, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia y amistades de la estudiante.
Como parte de las acciones implementadas, la entidad informó sobre la activación de círculos restaurativos, concebidos como espacios seguros de diálogo, escucha y reflexión dirigidos a la comunidad educativa.
Además, anunció el levantamiento de información y el desarrollo de una investigación interna en coordinación con las instancias competentes, con el fin de esclarecer lo ocurrido, respetando el debido proceso y la confidencialidad.
También se dispuso el acompañamiento psicológico especializado para brindar contención emocional, mitigar riesgos y fortalecer el bienestar integral de estudiantes y docentes. La institución señaló que mantiene articulación permanente con las autoridades competentes para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.
