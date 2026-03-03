Plantón por la muerte de estudiante en Quito; su madre denunció acoso escolar

La madre de la menor aseguró que su hija atravesaba un cuadro depresivo grave y que fue víctima de acoso escolar

Un familiar de la estudiante de 13 años durante una misa, en el sur de Quito.

La muerte de una estudiante de 13 años, alumna de un colegio ubicado en el sector de La Alameda, en el centro-norte de Quito, generó conmoción y la movilización de padres de familia, quienes exigen que se esclarezcan las circunstancias del caso.

La madre de la menor aseguró que su hija atravesaba un cuadro depresivo grave y que fue víctima de acoso escolar. Según relató, la adolescente incluso le pidió que la cambiara de institución educativa. “Yo alerté a los profesores sobre lo que estaba pasando, pero no fui escuchada”, afirmó a medios de comunicación.

Ante el deterioro emocional de la estudiante, la madre decidió buscar ayuda profesional externa. Una psicóloga particular le diagnosticó depresión grave.

El 2 de marzo de 2026, padres de familia realizaron un plantón en los exteriores del plantel para exigir justicia y respuestas. Con carteles y consignas, pidieron que se investigue si existieron omisiones frente a las alertas que, según la familia, se habrían presentado con anterioridad.

La respuesta del Ministerio de Educación

El 26 de febrero de 2026, la Subsecretaría de Educación, Deporte y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito se pronunció públicamente sobre el caso. En un comunicado, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia y amistades de la estudiante.

Como parte de las acciones implementadas, la entidad informó sobre la activación de círculos restaurativos, concebidos como espacios seguros de diálogo, escucha y reflexión dirigidos a la comunidad educativa.

Además, anunció el levantamiento de información y el desarrollo de una investigación interna en coordinación con las instancias competentes, con el fin de esclarecer lo ocurrido, respetando el debido proceso y la confidencialidad.

También se dispuso el acompañamiento psicológico especializado para brindar contención emocional, mitigar riesgos y fortalecer el bienestar integral de estudiantes y docentes. La institución señaló que mantiene articulación permanente con las autoridades competentes para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

