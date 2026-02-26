Sentencian a 17 años a hombre que asesinó a padre e hijo en parada del Trole

El procesado permaneció prófugo durante varios años, hasta que fue capturado en 2025

Imagen referencial. El Tribunal de Garantías Penales emitió la sentencia de 17 años de cárcel.

El Tribunal de Garantías Penales sentenció a 17 años y cuatro meses de prisión a un hombre declarado culpable del asesinato de un padre y su hijo, ocurrido en Quito. La pena impuesta corresponde al máximo establecido con agravantes.

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General demostró la responsabilidad del procesado como autor directo del delito de homicidio. El fallo también dispone el pago de una multa equivalente a 60 salarios básicos unificados y una reparación integral de 10.000 dólares a favor de las víctimas indirectas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La Fiscalía informó el 25 de febrero de 2026, que los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando las víctimas se encontraban en una parada del sistema Trolebús, en el centro de Quito, y el ahora sentenciado ingresó al lugar portando un arma de fuego y disparó contra ambos.

Padre e hijo fallecieron a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Tras las primeras diligencias investigativas, la Fiscalía recopiló indicios que vinculaban al sospechoso con el crimen y formuló cargos en 2017. Pero el procesado permaneció prófugo durante varios años, hasta que fue capturado en 2025 para enfrentar a la justicia.

Pruebas determinantes

En la audiencia, el fiscal del caso sustentó su acusación con los testimonios de testigos presenciales, el acta de levantamiento de los cadáveres y las autopsias médico-legales, que confirmaron que ambas víctimas murieron por heridas de arma de fuego. También se incorporaron el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la inspección ocular técnica.

El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

En este caso, el Tribunal aplicó la circunstancia agravante contemplada en el artículo 47, numeral 14, del mismo cuerpo legal, que se configura cuando la infracción afecta a varias víctimas, lo que permitió imponer la pena máxima aumentada.

Con esta sentencia, el Tribunal cerró un proceso judicial que se extendió por casi una década desde el cometimiento del crimen y que estuvo marcado por la condición de prófugo del ahora condenado.

