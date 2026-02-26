Seis afectados por inhalación de monóxido de carbono en el norte de Quito

El hecho se registró en las calles Amazonas y Corea, en el norte de Quito

Una emergencia similar atendieron los bomberos en Calderón, el 23 de febrero de 2026.

Una emergencia por acumulación de monóxido de carbono dejó seis personas heridas la noche del 25 de febrero de 2026, en el norte de Quito. El hecho se registró en las calles Amazonas y Corea, según el reporte ingresado a la línea 911 a las 22:26.

Te invitamos a leer: ¿Cómo afectará la reforma al Cootad en los programas sociales del Municipio de Quito?

Tras la alerta, desde la central del ECU 911 se coordinó el envío de unidades de primera respuesta hasta el sitio. Al lugar acudieron equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El estudio para extender el metro arranca sin garantía soberana Leer más

En el inmueble, los equipos de socorro atendieron a seis personas que presentaban síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono. Tras la valoración inicial, los afectados fueron trasladados a una casa de salud para una evaluación más especializada.

Los bomberos realizaron labores de ventilación en la vivienda y verificaciones técnicas para descartar riesgos adicionales, antes de dejar el lugar en condiciones seguras.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, que puede acumularse por fallas en sistemas de gas o combustión en espacios cerrados.

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente válvulas y conexiones de gas doméstico, realizar instalaciones con personal calificado y, ante cualquier síntoma como mareo, dolor de cabeza o náuseas, salir a un espacio ventilado y llamar de inmediato al 911.

Otro caso con cinco afectados

La madrugada del 23 de febrero, cinco personas resultaron intoxicadas en Calderón, en el norte de Quito, tras una fuga de gas al interior de un departamento.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio y luego trasladaron a los afectados a diferentes casas de salud para una valoración más exhaustiva.

El calefón, instalado dentro del inmueble, habría provocado la acumulación de monóxido de carbono.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!