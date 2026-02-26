El estudio para extender el metro arranca sin garantía soberana

La estación multimodal El Labrador se conectará con la extensión del metro, hacia La Ofelia. Se espera que el viaje que hoy toma 48 minutos se reduzca a 8 y que atraviese tres estaciones más.

Arrancó ayer el plazo de un año de ejecución del contrato para los estudios definitivos para la extensión del metro de Quito hasta La Ofelia, en el norte de la ciudad. Con ello, 25 expertos en túneles, sistemas ferroviarios, trenes, planificación urbana y otros dirigirán a un equipo que definirá los detalles de ingeniería y el trazado de las cuatro nuevas paradas que, se espera, tenga la ciudad a futuro.

Sin embargo, este paso es prematuro para Efraín Bastidas, exgerente de la Empresa Metro de Quito. El exfuncionario dice que, en primer lugar, los estudios que definieron la ubicación de las estaciones, el trazado y otros temas ya existían desde hace años; y, en segundo lugar, “sería interesante que esa actualización de los estudios se la haga una vez que se tenga seguridad de que hay financiamiento. Porque el financiamiento no lo puede obtener la ciudad por sí sola, sino mediante la garantía soberana del Gobierno Nacional”.

500.000

personas de 70 barrios del norte de

Quito usarían el servicio

de la extensión del Metro.

El experto ferroviario enfatiza que ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Finanzas le han ofrecido todavía al alcalde Pabel Muñoz dicha garantía para el proyecto de ampliación del metro. “Ni siquiera han tenido conversaciones que establezcan que es un proyecto conjunto entre Municipio y Gobierno Nacional. Por tanto, iniciar estos estudios o, mejor dicho, hacer una actualización de los mismos puede terminar en un gasto innecesario”, observa.

Bastidas conoce al metro desde que era un proyecto dirigido por Édgar Jácome, en 2010, cuando Augusto Barrera era alcalde. Recuerda que en ese entonces, no se iniciaban estudios sin diálogo previo con el Gobierno central, pues ningún multilateral, como el BID, el Banco Mundial o CAF, otorgaría créditos a ciudades, pues son los gobiernos centrales los que dan la garantía soberana. “Es como que un hijo de 18 años quiera sacar un crédito para un carro. El papá y la mamá tienen que firmar el aval, porque son quienes tienen el trabajo y son sujetos de crédito, no el muchacho de 18. (...) Entonces la verdadera noticia debería ser: ‘ya tenemos preaprobado el crédito’ o ‘el Ministerio de Finanzas ya nos dio por escrito una certificación y podemos seguir adelante’”.

Para los estudios definitivos, la Empresa Metro de Quito contrató a la firma internacional Técnicas y Proyectos S. A. (Typsa). Además, la CAF otorgó un préstamo de $80 millones que, según el Cabildo, se invertirán en financiar parte de la extensión del sistema de transporte. Esta irá desde la estación El Labrador hasta La Ofelia, con las estaciones Bicentenario, Andalucía y Rosario en medio. Abarca 5,3 km de túnel y se espera servir a casi medio millón de personas que habitan alrededor de 70 barrios. Ellos podrían reducir un trayecto de 48 minutos de viaje a 8. Según los estudios previos, la obra tendrá una vida útil de 150 años y se harían excavaciones de entre 15,5 y 26,7 metros de profundidad. Los datos mencionados son parte de la información que arrojó el estudio previo.

Además de obtener los planos definitivos de la extensión y de la construcción de las estaciones, uno de los objetivos del estudio que arrancó esta semana es plantear alternativas y perfilamiento de líneas ferroviarias hasta Calderón, es decir, una propuesta para extender aún más el metro hacia la parroquia más poblada del país. También, se deberá incluir una propuesta de fortalecimiento del sistema, con recomendaciones para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo posibles instalaciones adicionales o nuevos trenes.

Si bien se ha hablado de extender el metro hasta Calderón, no sería factible hacerlo en conjunto con la ampliación a La Ofelia. Por ello solo se menciona de un primer acercamiento.

Los ciudadanos tenemos que saber que deberemos pagar la inversión pero que, sin duda, se reflejará en la productividad de la ciudad.

Andrea Flores

Experta en movilidad



Andrea Flores, exgerenta de la empresa Metro de Quito y experta en Movilidad, señala que la planificación de una obra es compleja y se necesita de mucho tiempo. Harían falta primero estudios preliminares y luego definitivos, lo cual significaría un retraso mayor en los planes para ampliar la cobertura del sistema.

Asimismo, indica que solo la Línea 1 ya costó más de $2.000 millones. Sumar una extensión hasta Calderón sería un impacto mucho mayor a las arcas municipales, tomando en cuenta que estas ya están a tope de endeudamiento con la obra inicial.

Por ese motivo, sugiere pensar en otras opciones de transporte público que están en el tapete desde hace años, como el corredor El Labrador-Carapungo, que sería exclusivo y con biarticulados. Eso sin olvidar que el desafío mayor es el financiamiento, aunque “la inversión en transporte público jamás será suficiente ni en vano”

“Perdemos muchas horas al año justamente por el tráfico. Si podemos acceder a una opción de transporte que disminuya los tiempos de viaje, sin duda es una inversión en la calidad de vida de la gente y en la productividad de la misma ciudad”, evalúa.

Sería interesante que la actualización de estudios se haga cuando se tenga seguridad de que hay financiamiento.

Efraín Bastidas

Experto ferroviario



Según Édison Yánez, quien también gerenció Metro de Quito, los planes originales de la Línea 1 comprendían una ruta entre Guamaní y La Ofelia. Luego, durante las negociaciones para la construcción, se decidió hacer el tramo de Quitumbe hacia El Labrador.

Por ello, el trazado de la ruta está definido desde el inicio. En ese sentido, considera que los estudios que se hacen actualmente no podrían arrojar cambios significativos. Además, en el estudio que se realizó durante su administración se hicieron otros análisis en los que se establecieron puntos como cronogramas y presupuesto.

Para Yánez, hay un reto más importante antes de la extensión: la integración en superficie. Explica que, de momento, el metro opera con 150.000 viajes diarios en promedio, mientras buses y articulados transitan por rutas similares. “Todos compiten y nadie se integra. Eso hay que prever antes, mejorar la operación, antes de construir”.

