Tasa de basura en Quito: Las demandas contra el aumento del pago de planillas

Desde febrero la tasa de recolección de basura se cobra en la planilla de agua

El cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en Quito enfrenta tres acciones legales. Hasta el 23 de febrero de 2026 se han presentado tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la ordenanza municipal que regula este tributo, en medio de cuestionamientos por los incrementos reflejados en la planilla de agua potable.

Ese día, el concejal Wilson Merino acudió a la Corte Constitucional del Ecuador, en el centro-norte de la capital, para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Lo hizo acompañado por representantes barriales; alrededor de 50 dirigentes de distintos sectores de la ciudad suscribieron el documento en respaldo a la acción.

Merino sostuvo que durante el debate de la ordenanza ya advirtió sobre posibles inconsistencias y ahora pide al máximo organismo de control constitucional que garantice los principios de proporcionalidad y equivalencia entre el costo real del servicio y el valor que pagan los ciudadanos.

Más acciones legales y pedido de suspensión

Un día antes, el 22 de febrero, el concejal Michael Aulestia también interpuso otra demanda ante la Corte y solicitó, como medida cautelar, la suspensión inmediata del cobro de la TRB en la planilla de agua potable mientras se analiza el caso.

Previamente, el 13 de febrero de 2026, Byron Valdiviezo presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la ordenanza y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae, al considerar que se trata de un cobro injusto que debe frenarse.

Reclamos por alzas de hasta el 300 %

Las críticas se intensificaron desde que la tasa comenzó a cobrarse a través de la planilla de agua potable. Miles de ciudadanos han reportado incrementos que califican de desproporcionados, en ciertos casos superiores al 300 % en comparación con los valores que pagaban anteriormente.

Frente a los cuestionamientos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha defendido la medida. Según explicó, el impacto no es generalizado: afirmó que la mitad de los contribuyentes paga lo mismo o incluso menos que antes, mientras que la otra mitad registra aumentos.

De este último grupo, el 60 % cancela entre uno y cinco dólares adicionales; el 18 %, entre cinco y diez dólares más; y el 8 %, entre 10 y 15 dólares extra.

