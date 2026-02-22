¿Se puede suspender la tasa de basura en Quito? Concejal presentó acción legal

En algunos casos, los valores por la tasa de recolección de basura han aumentado hasta un 300%

El 18 de febrero de 2026, vecinos protestaron en la Plaza Grande por el cobro desproporcionado de la tasa de basura en Quito.

El alto costo de la tasa de recolección de basura (TRB) sigue generando malestar en Quito. Desde febrero, el cobro aparece directamente en la planilla de agua y, en algunos casos, los valores han aumentado hasta un 300%, según han denunciado los vecinos.

La semana pasada, la indignación llevó a un plantón en la Plaza Grande frente al Municipio, pero este 22 de febrero de 2026 se sumó una acción más formal: la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

El concejal Michael Aulestia calificó como desproporcionado el cálculo de la TRB. Señaló que no se puede vincular el cobro de este servicio al consumo de agua, especialmente porque existe un déficit de medidores en la ciudad. “El mayor número de reclamos se da en conjuntos de viviendas con un solo medidor, donde el consumo se dispara. Hemos visto casos de aumentos de hasta 2.000% en la TRB”, dijo.

Aulestia sostuvo que la situación afecta directamente el patrimonio de los quiteños porque no existe un mecanismo adecuado y eficiente para recaudar por el servicio.

Por ello, solicitó a la Corte Constitucional que, como medida cautelar, se suspenda el cobro de la TRB en la planilla de agua potable mientras se analiza la demanda presentada.

El concejal aclaró que la responsabilidad no recae en la Empresa de Agua Potable, sino en la forma en que se implementó el cobro. Recordó que el 9 de febrero de 2026 solicitó públicamente la suspensión de la recaudación hasta que se revisara de manera técnica y transparente el cálculo aplicado a miles de ciudadanos. Sin embargo, el alcalde Pabel Muñoz dijo que no suspenderá la tasa, al menos hasta fin de mes.

Aulestia propuso buscar otra fórmula de cobro, ya que no se aumentó el número de medidores antes de implementar la ordenanza que regula el pago por el servicio de recolección.

Según explicó, cuando se aprobó la normativa, se estableció un periodo transitorio de 180 días para que los ciudadanos solicitaran la individualización de medidores, cuando en realidad el proceso debía ser a la inversa: primero garantizar la medición individual y luego aplicar el cobro.

#ATENCIÓN| He presentado la demanda de inconstitucionalidad a la Ordenanza de la Tasa de Recolección de basura de #Quito.

Finalmente, advirtió que, de no suspenderse la recaudación de la TRB, la Epmaps podría verse perjudicada, pues muchos usuarios no tendrán los recursos para pagar, afectando directamente su capacidad de recaudación.

Otras dos demandas en curso

En distintos chats de vecinos circuló la invitación para acudir este 23 de febrero a la Corte Constitucional, donde el concejal Wilson Merino interpondrá la acción contra la “ordenanza que contempla el ilegítimo cobro de la nueva tasa de recolección de basura”. De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es detener un cobro que afecta directamente al bolsillo de los quiteños y que, en muchos casos, no refleja el costo real del servicio.

Con la acción del lunes, sería la tercera demanda contra la medida. A título personal, Byron Valdiviezo presentó el 13 de febrero de 2026 una acción pública de inconstitucionalidad contra la ordenanza que regula la TRB y solicitó, además, el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae, argumentando que se trata de un cobro injusto que debe detenerse.

La postura del Municipio

Frente a la ola de reclamos, el alcalde Pabel Muñoz aseguró que el cobro no se suspenderá por el momento.

Según dijo, la mayoría de los casos no se debe a errores, sino a la aplicación de un nuevo esquema de distribución de costos. No obstante, anunció que al finalizar febrero se realizará una revisión para detectar posibles fallas técnicas y corregirlas si fuera necesario.

