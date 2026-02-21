Expreso
Detenidos Quito
Un civil que fue aprehendido registra antecedentes penales.Foto: cortesía

Detienen en Quito a dos policías que viajaban en un vehículo robado

Dentro del vehículo los agentes encontraron armas de dotación y uniformes policiales

Un operativo en San Miguel de Los Bancos, al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, terminó con la detención de tres personas que se movilizaban en un vehículo reportado como robado. Entre los aprehendidos hay dos policías en servicio activo.

Siniestro de tránsito Quito

Un fallecido y tres heridos deja choque en el norte de Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el 20 de febrero de 2026 en su cuenta de X que el automóvil fue interceptado luego de que se detectara que circulaba en actitud sospechosa

Al verificar los datos, las autoridades confirmaron que el vehículo tenía reporte de robo.

Durante la inspección, los agentes encontraron en el interior armas de dotación y uniformes policiales. De los tres ocupantes, dos pertenecen a la Policía y estaban en servicio activo al momento de la aprehensión.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del proceso de judicialización. 

Antecedentes de uno de los detenidos

Las autoridades detallaron que uno de los uniformados se encontraba de vacaciones al momento de la detención. El otro estaba franco y tenía previsto reintegrarse a sus funciones la mañana de ese mismo día. Junto a ellos fue aprehendido un tercer implicado.

De acuerdo con información policial, este último registra antecedentes por asociación ilícita, robo y tenencia y porte de arma de fuego. 

Las autoridades señalaron que el caso sigue en investigación para determinar el grado de participación de cada uno y establecer posibles responsabilidades adicionales.

