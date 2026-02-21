Detienen en Quito a dos policías que viajaban en un vehículo robado

Dentro del vehículo los agentes encontraron armas de dotación y uniformes policiales

Un operativo en San Miguel de Los Bancos, al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, terminó con la detención de tres personas que se movilizaban en un vehículo reportado como robado. Entre los aprehendidos hay dos policías en servicio activo.

Te invitamos a leer: Habitante de calle fue hallado sin vida en un parque de Quito

Un fallecido y tres heridos deja choque en el norte de Quito Leer más

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el 20 de febrero de 2026 en su cuenta de X que el automóvil fue interceptado luego de que se detectara que circulaba en actitud sospechosa.

Al verificar los datos, las autoridades confirmaron que el vehículo tenía reporte de robo.

Durante la inspección, los agentes encontraron en el interior armas de dotación y uniformes policiales. De los tres ocupantes, dos pertenecen a la Policía y estaban en servicio activo al momento de la aprehensión.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del proceso de judicialización.

Antecedentes de uno de los detenidos

Las autoridades detallaron que uno de los uniformados se encontraba de vacaciones al momento de la detención. El otro estaba franco y tenía previsto reintegrarse a sus funciones la mañana de ese mismo día. Junto a ellos fue aprehendido un tercer implicado.

De acuerdo con información policial, este último registra antecedentes por asociación ilícita, robo y tenencia y porte de arma de fuego.

RELACIONADAS Sanciones a libadores se disparan en Quito

Las autoridades señalaron que el caso sigue en investigación para determinar el grado de participación de cada uno y establecer posibles responsabilidades adicionales.

San Miguel de Los Bancos



Dos policías en servicio activo apresados por robo de vehículos.



El carro que se encontraba con tres individuos adentro en actitud sospechosa fueron apresados luego que se detectara que el carro en el que se movilizaban estaba reportado como robado.… pic.twitter.com/OlckTohqQJ — John Reimberg (@JohnReimberg) February 21, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!