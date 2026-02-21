Un fallecido y tres heridos deja choque en el norte de Quito

El accidente de tránsito ocurrió en el sector de El Pinar, sobre la avenida Mariscal Sucre y Manuel Valdivieso

El siniestro de tránsito involucró a un vehículo mediano y un camión.

La madrugada de este sábado 21 de febrero de 2026 estuvo marcada por la tragedia en el norte de Quito. A las 03:39, un siniestro de tránsito se registró en el sector de El Pinar, sobre la avenida Mariscal Sucre y Manuel Valdivieso.

El choque, que involucró a un automóvil y un camión, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos. Según los reportes preliminares de los equipos de primera respuesta, los ciudadanos afectados recibieron atención en el sitio y posteriormente fueron trasladados a diferentes casas de salud para una valoración más especializada.

Tras la alerta ingresada al sistema de emergencias, se desplegaron unidades del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, que coordinaron las labores de auxilio y control del tránsito.

Circulación vehicular restringida

Durante varias horas, la circulación vehicular en la zona se vio restringida mientras se atendía la emergencia y se realizaban los procedimientos correspondientes.

Pasadas las 09:00 de este 21 de febrero, el tránsito fue habilitado nuevamente.

Este sábado otro siniestro ocurrió en la Ruta Viva y Los Cipreses, en Cumbayá, al oriente de Quito. Debido a ello se cerró el paso lateral sobre la Ruta Viva, en sentido occidente - oriente.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada, cuando la visibilidad y las condiciones de la vía pueden incrementar el riesgo de accidentes.

