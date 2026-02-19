Expreso
  Quito

Tres carriles de la avenida Simón Bolívar se cerraron por trabajos en el sector de Guápulo, nororiente de Quito.
Tres carriles de la avenida Simón Bolívar se cerraron por trabajos en el sector de Guápulo, nororiente de Quito.Foto: Cortesía X AMT

Tres carriles de la av. Simón Bolívar se cierran en Guápulo

La AMT informó que el cierre afecta al sentido sur - norte de la av. Simón Bolívar. Se recomienda tomar vías alternas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que tres carriles de la avenida Simón Bolívar se cerraron en el sector de Guápulo, nororiente de Quito, desde el mediodía de este 19 de febrero de 2026. 

La suspensión del paso afecta la circulación vehicular en sentido sur - norte, debido a trabajos sobre la vía que ejecutan los trabajadores de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

La AMT difundió imágenes en donde se observa que ese tramo se cerró, por lo que los agentes civiles se colocaron en un extremo del lugar, mientras los trabajadores municipales delimitaban la zona con los conos naranja.

El ECU 911 dijo que monitorea la zona y que el tránsito sí está habilitado en sentido contrario, de norte a sur. Frente a la carga vehicular registrada, la entidad aclaró que no se registran incidentes en el sector.

Accidente de bus dejó un herido en la av. Simón Bolívar

Horas antes, en la misma vía, un accidente de tránsito entre un bus y una moto dejó un herido en el sector de San Martín, en el suroriente. Los agentes civiles y paramédicos del Ministerio de Salud atendieron a la víctima.

El ECU 911 dijo que monitorea la av. Simón Bolívar y no ha registrado accidentes en la vía.
El ECU 911 dijo que monitorea la av. Simón Bolívar y no ha registrado accidentes en la vía.Foto: Cortesía ECU 911
Dos horas después del percance vial se habilitó el paso en los dos carriles del lado izquierdo, los cuales permanecieron cerrados temporalmente por el siniestro.

La AMT y en Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano han recomendado a los conductores circular con precaución en las vías de la capital, debido a las constantes lluvias y neblina que se han presentado en los últimos días.

