Cierres programados en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito durante 2026

El Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito cerrará temporalmente su pista en 2026 por mantenimiento preventivo

El Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tendrá varias fechas de cierre por mantenimiento.

La Corporación Quiport, administradora del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, anunció las fechas de cierre temporal de la terminal aérea durante el año 2026. Estas suspensiones se realizarán por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones

RELACIONADAS Pasajeros exigen mejoras en rutas al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

Los cierres se han programado en días sábados, considerados de menor tráfico aéreo, para reducir el impacto en los pasajeros y aerolíneas. Durante los horarios establecidos, todas las operaciones estarán suspendidas.

Fechas y horarios de suspensión de operaciones

Según el cronograma oficial, los cierres se realizarán en los siguientes días y horarios:

De 02:00 a 14:00 horas

Sábado 11 de abril

Sábados 9, 16 y 30 de mayo

Sábado 6 de junio

Sábados 5, 12 y 26 de septiembre

Sábado 3 de octubre

De 06:00 a 14:00 horas

Sábado 17 de octubre

Quiport aclaró que no se han programado cierres durante los meses de julio y agosto, con el fin de no afectar la temporada alta de verano, cuando la demanda de vuelos nacionales e internacionales se incrementa significativamente.

EE.UU. neutralizó drones de cárteles mexicanos que forzaron cierre de aeropuerto Leer más

Uno de los aeropuertos más concurridos de la región

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Tababela, a 25 kilómetros del centro de Quito, es considerado uno de los más modernos y transitados de Sudamérica. Desde su inauguración en 2013, ha sido reconocido por su infraestructura de última generación y por cumplir altos estándares de seguridad y servicio.

En 2025, la terminal registró más de 6 millones de pasajeros, consolidándose como el principal punto de conexión aérea de Ecuador. Su operación incluye vuelos directos hacia destinos en América del Norte, Europa y diversas ciudades de Latinoamérica, además de una amplia red de vuelos domésticos.

La pista del Mariscal Sucre, de 4.100 metros de longitud, es una de las más largas de la región y permite la operación de aeronaves de gran tamaño. Por ello, el mantenimiento preventivo es crucial para garantizar la seguridad de miles de pasajeros y la eficiencia de las aerolíneas que operan en la terminal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!