Motos contaminantes Quito: circulan con tecnología del 2000 y generan ruido y humo

Secretaría de Movilidad dice que la "pelota" de ese control es de la Agencia Nacional de Tránsito; especialista lo desmiente

Los motociclistas irrespetan la ley y son escasos los controles realizados en la vía pública.

Cada vez es más frecuente ver motocicletas serpenteando entre los autos, con uno, dos y hasta tres ocupantes, entre ellos bebés. No pasan desapercibidas, no solo por estas y otras maniobras -como avanzar sobre una sola rueda-, sino también por el ruido, similar al de una podadora, y por el humo negro que emiten, más contaminante que el de otros vehículos. El control de este fenómeno se ha convertido en una pelota que se pasa entre el Gobierno central y el municipio.

En el caso de las motocicletas, la situación es crítica porque los parámetros de emisión que se les exigen son más laxos que los aplicados al resto de vehículos. Aunque en Ecuador la referencia general para el parque automotor es la norma Euro 3 -un estándar europeo que se aplica en el mundo desde el 2000-, en la práctica muchas motos operan con exigencias incluso menores.

Esto implica que buena parte de las motocicletas que ingresan hoy al país, desde el punto de vista ambiental, tienen un desempeño igual al de tecnologías de hace más de dos décadas. Mientras tanto, en Europa los vehículos ya cumplen con la norma Euro 6 -vigente desde hace cerca de 10 años- e incluso se discute la transición hacia Euro 7.

Cada nuevo nivel de estas normas establece límites más estrictos para las emisiones, por lo que un vehículo europeo de 2025 puede emitir hasta la mitad de contaminantes que uno fabricado bajo los estándares del año 2000. Eso señala Carlos Páez, exconcejal de Quito, profesor e investigador del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible, de la Politécnica Nacional.

Motos: 30 % del parque automotor nacional

Daniel Cordero, ingeniero en mecánica automotriz y docente de la Universidad del Azuay, menciona un dato alarmante: según el INEC, las motos constituyen casi 30 % del parque vehicular nacional, alrededor de un millón de motos están registradas. Aunque se conoce que algunas circulan sin matrícula.

En el 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) revisó 33.710 motos; 706 no pasaron el control. No hay una cifra actual o aproximada del crecimiento.

El especialista señala que urge modernizar la normativa relacionada con la tecnología permitida en motos, ya que actualmente es “muy permisiva; en el país circulan motos muy antiguas, usan carburador de dos tiempos que es más contaminante”. Recordó que los municipios sí podrían regularlo y puso como ejemplo las ordenanzas sobre opacidad más exigentes que la norma nacional, que existen en Quito y Cuenca para motores a diésel.

¿Qué dice el Secretario de Movilidad sobre las motos sin control en Quito?

EXPRESO consultó al secretario de Movilidad, Álex Pérez, ¿cuándo controlarán la contaminación sonora y ambiental que producen las motos? “Yo le lanzo la pelotita; yo no permito la importación de motos, no regulo la compra de motos”.

Eso respondió en referencia a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que no respondió un pedido de información enviado el miércoles 4 de marzo del 2026. Al secretario se le insistió en torno a que podrían prohibir que saquen los silenciadores, que reducen el ruido del motor y que son componentes del sistema de escape. “Si les digo eso, van y matriculan en Rumiñahui”.

Al Secretario también se le consultó si Quito podría restringir la circulación de motos a cierto horario en zonas residenciales. Y su respuesta fue: “No puedo, tienen derecho a la libre circulación” y dijo que le podrían colocar un amparo constitucional. Admitió que emiten demasiado ruido, “por eso estamos sacando una ordenanza sobre motos eléctricas y escúter, aunque debería estar regulado a nivel nacional”.

¿Cuál es la competencia del municipio de Quito en el control de motos?

Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, señaló que las motos en la ciudad y en el país se han reproducido como moscas porque no solo son un medio de transporte económico en relación a los autos. Además sirven para trabajar.

Un problema para regular la importación de motocicletas es que la reforma a la Ley de Transporte y Tránsito del 2021 no se aplica porque no hay reglamento, dice Abad.

Sin embargo, apuntó que obviamente, el municipio tiene competencia en temas de tránsito, para por ejemplo controlar que vehículos, entre ellos motos, no emitan gases tóxicos porque solo hacen modificaciones para pasar la revisión técnica.

Se respira un cóctel de partículas; provienen de vehículos, que afectan a los más expuestos. Carlos Páez, exconcejal de Quito

Concejal sabe que la población hace trampas en la revisión técnica vehicular en la capital

En esa línea, el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, reitera que la importación de motos pasa por la homologación que está a cargo de la ANT. Aunque, él anotó que la revisión técnica vehicular pone estándares sobre la calidad mecánica, límites de opacidad y otros componentes. “Lamentablemente, la población calibra los vehículos para pasar la revisión, adultera el funcionamiento de silenciadores, etc.”.

Garrido indica que en 2025, la AMT retiró más de 4.500 motos de circulación por no contar con documentos o incumplir parámetros exigidos. Afirmó que trabajan en una nueva ordenanza sobre temas de ruido y otra para que se puedan hacer controles en la vía. Desde agosto pasado, hay un proyecto de ordenanza de Andrés Campaña que no se ha tramitado.

Como se controla el exceso de velocidad, se podrían regular emisiones y ruido de las motocicletas. Guillermo Abad/ exsecretario de Movilidad

