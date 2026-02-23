Tarifa del bus en Quito: ¿qué pasará cuando termine la compensación al diésel?

Transportistas hablan de subsidio al usuario y Movilidad de sistema único de recaudo; lo que hace Bogotá

En Quito hay 3.600 buses urbanos. En redes sociales es común ver videos de correteos y más infracciones e incumplimiento de revisión técnica frente a mínimo control por parte de la AMT.

En septiembre DEL 2026 se terminará la compensación económica que el Gobierno extendió a los dueños de buses urbanos tras la eliminación del subsidio al diésel. En principio, el compromiso fue transferir el dinero por ocho meses y luego se amplió a un año. Con ese plazo por vencer, el debate sobre la sostenibilidad financiera del transporte vuelve a la mesa en Quito.

Sin embargo, el Municipio de Quito no prevé discutir el incremento del pasaje, fijado en 0,35 dólares desde mayo de 2021. Ese es uno de los temas que el sector ha intentado instalar en las conversaciones. El secretario de Movilidad, Alex Pérez, respondió a EXPRESO que cualquier modificación tarifaria no depende de una decisión administrativa ni del alcalde, sino del Concejo Metropolitano, y descartó que exista la intención de avanzar con ese ajuste.

Pérez aceptó que los dirigentes piden un reemplazo a la compensación. “Les generará un impacto, pero no tengo un pronunciamiento más allá de lo que ha dicho el alcalde”, dijo.

Los transportistas insisten en que el aumento de la tarifa y los cambios en los contratos permitirían mejorar el servicio que ofrecen y avanzar: dejar los autobuses a diésel por los eléctricos. Han pedido que el Municipio evalúe la opción de subsidiar de forma directa a la población, a través del Fondo Metropolitano de Transporte, que se establece en la Ordenanza 1720 del 2020, y hacer cambios como cobrar por km recorrido y no por pasajero.

¿Se subsidia la tarifa en ciudades de otros países? El ejemplo para Quito

En Bogotá, desde 2012, el gobierno distrital entrega dos tipos de subsidios al transporte público, explica Darío Hidalgo, especialista en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana de Colombia. Para el primero y más grande, la inversión es de 3,2 billones de pesos colombianos, más de 600 millones de dólares anuales.

En Bogotá eso permitió que la flota, que hoy es de 10.400 buses, fuera renovada; incluye 1.485 eléctricos y el resto es de bajas emisiones de gas natural y de combustible diésel, e hizo posible formalizar los contratos de trabajo de los conductores.

Además, hay pasajes gratuitos para personas con discapacidad y adultos mayores, que se aplican a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Se requiere que el sistema esté organizado y que haya una vigilancia a través de sistemas de información, para validar la inversión en subsidios. Eso garantiza el servicio. Darío Hidalgo Especialista en movilidad de Colombia

Esto piden los transportistas de la capital

“Solo en Ecuador y en Bolivia la tarifa es pagada solo por el usuario; en otros países rige un modelo de gestión con subsidio”.

Lo dice Danilo Sarmiento, dirigente de la Cámara de Operadoras COT Nororiental, que abarca a siete operadoras, con 250 unidades, que sirven en rutas como aeropuerto-Quitumbe, aeropuerto-El Labrador y El Quinche-Tumbaco-Quito.

El Municipio de Quito cierra las puertas a pensar en aumento de tarifa, ¿qué dice Movilidad?

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, apunta que en el país rige una de las tarifas más bajas. Y dice que un aumento tendría un impacto en la economía de la población. “No es un tema técnico, tiene un alto componente social”.

¿No hay posibilidad de que esta alcaldía avance hacia la electromovilidad? Pérez apunta que el Plan Maestro de Movilidad habla del tema, pero aduce que la red de carga de autobuses no depende del municipio sino de la matriz energética del país y recuerda los apagones. “Cuando se garantice eso, se puede pensar en autobuses eléctricos, cuál es la inversión y cuánto impactaría en la tarifa”.

La tecnología, aplicada en los sistemas único de recaudo y de ayuda a la explotación (que funcionará en mayo), nos ayudará a controlar el funcionamiento del servicio. Alex Pérez Secretario de Movilidad Quito

El sistema único de recaudo en Quito

Al momento, la Comisión de Movilidad trabaja en una reforma a la ordenanza 017-2020, ya que buscan avanzar en el sistema integrado de recaudo, que a nivel de transporte municipal estaría listo para el 31 de marzo.

Pérez indicó que necesitan que el 100 % de buses se sume, para tener datos completos. Habrá dos fideicomisos: uno para el trole, ecovía y todo lo municipal, y otro para los privados. Señala que en el mundo se registra un 30 % de evasión o ingresos no contabilizados.

Esto dicen los transportistas sobre el sistema integrado de recaudo de Pabel Muñoz

Los transportistas no están conformes. Temen que todo el dinero recaudado pase a un solo fideicomiso y que se tarden tres meses para pagarles por un mes de trabajo, como sucede con los corredores.

El especialista colombiano Darío Hidalgo recalca que los subsidios son posibles en sistemas organizados, con control y gestión centralizada, y que la inversión estatal garantiza el servicio. El riesgo de operación comercial lo asume el distrito, que paga por kilómetro recorrido.

