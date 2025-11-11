Compensaciones por eliminación del subsidio al diésel: ¿Quiénes reciben el bono?

Las compensaciones no serán temporales anunció el ministro de Desarrollo Humano

Referencial. Las compensaciones económicas por la eliminación del subsidio al diésel no serán temporales.

Las compensaciones del Gobierno tras el retiro del subsidio al diésel no serán temporales, así lo informó el ministro de Desarrollo Humano de Ecuador, Harold Burbano.

Aclaró que, aunque el decreto ejecutivo emitido por el presidente Daniel Noboa establece plazos específicos para eliminar el subsidio y reasignar los recursos a otros sectores, se llevará a cabo una revisión con los transportistas para evaluar si el incentivo actual es adecuado. Esto permitirá determinar si la compensación es justa y si se está otorgando más o menos de lo necesario.

RELACIONADAS Glas como trofeo y el remezón penitenciario en vísperas de la consulta popular 2025

Explicó que en Ecuador no se había realizado un estudio sobre el consumo de diésel por unidad de transporte, por lo que los tiempos establecidos en el decreto deben considerarse como una guía provisional para realizar el análisis correspondiente.

Décimo Tercer sueldo: Revisa aquí si tu empresa adelantará el bono navideño este año Leer más

Aseguró que tanto la ciudadanía como los transportistas y el sector agrícola pueden estar tranquilos, ya que las compensaciones e incentivos no serán medidas temporales, sino que estarán sujetos a un seguimiento continuo para garantizar su efectividad.

¿Quiénes reciben el bono?

Este beneficio está dirigido exclusivamente a:

Unidades de transporte público.

Unidades de transporte escolar.

Unidades de transporte turístico.

Unidades de transporte de carga liviana o mixta.

Siempre que estén legalmente registradas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

¿Qué valores recibirán mensualmente?

Los nuevos valores si fijaron desde $400 hasta $700 para el transporte urbano, de $600 $1.000 para el transporte intraprovincial y de $1.000 a $1.800 para el transporte interprovincial.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO