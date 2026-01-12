Cartas de lectores: ¡Por fin preso!

El titular que he puesto no es porque me alegra. Pero alguien le tenía que poner freno a una situación, que a vista y paciencia del mundo era una cosa normal. Tres periodos consecutivos en el poder de alguien que no lo merece. En la última elección que supuestamente ganó, hizo fraude. De las dos anteriores ya nadie se acuerda. Nunca quiso mostrar al mundo las actas en las cuales ratificara su triunfo. Un país rico y próspero antes de Chávez y Maduro, permitió a través del tiempo que estos dos sujetos gobernaran, que emigren casi diez millones de personas a diferentes partes del mundo. Nadie se acuerda de la fragmentación familiar ocasionada. Gente que salió de ese país a la aventura de ir a otro a conseguir visa de trabajo, empleo, cupo en escuelas y colegios para sus hijos en un país desconocido para ellos: en costumbres, ideología, adaptación.

Es emocionante hasta las lágrimas ver, en vivo y en directo, a venezolanos gritando y llorando emocionados: ¡libertad! Las imágenes que circularon y dieron la vuelta al mundo lo dicen todo. Por fin, alguien los escuchó. No fue un compatriota de ellos, pero alguien tenía que hacerlo en algún momento. Ojalá que el proceso de transición no sea traumático. Que pongan a los legítimos triunfadores de las últimas elecciones: Gonzáles Urrutia y María Corina Machado. Que salgan los que tienen que salir, ¡pero ya! La vicepresidenta ‘ejecutiva’, el presidente del congreso, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y todos los que usufructuaron del poder, directa e indirectamente.

Roberto Flores