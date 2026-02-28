Cartas | El Gobierno quiere el control de la prensa, más que todo de Diario EXPRESO

Noboa debería felicitar a Diario EXPRESO, cuyo equipo de comunicadores investiga y señala errores de sus subalternos

No entendemos a los políticos: cuando son candidatos, ruegan a la prensa que les dé espacio para promover su candidatura.

Pero al llegar al poder, se sienten incómodos con los medios que critican sus obras, y los declaran enemigos si no publican solo lo que ellos desean.

El presidente Noboa debería felicitar a Diario EXPRESO, cuyo equipo de comunicadores investiga y señala errores de sus subalternos, lo que permitiría que su gobierno sea más transparente.

En cambio, los defiende, y los entes que controlan el dinero del pueblo no actúan, perjudicando tanto al Gobierno como al pueblo.

Esperamos que el Gobierno reflexione y respete la libertad de comunicación, para que Diario EXPRESO pueda dedicarse a investigar y dar a conocer a sus lectores tanto lo bueno como lo malo de la gestión pública.

Gracias a Diario EXPRESO se ha criticado la educación de nuestros niños y jóvenes.

Ahora se entiende por qué no se corrige este problema; no atenderlo afecta la popularidad del gobierno.

Ahora se buscaba limitar la libertad de prensa mediante la reforma presentada por la asambleísta Camila León, que permitiría a los gobiernos cometer infracciones sin que nadie pueda opinar, imitando a Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa.

¡Viva l a patria!

Gualberto Arias Bonilla